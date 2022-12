Rumeur : Sonic de retour en force en 2023, avec de nouveaux produits LEGO

2022 a été une année très riche pour les fans de Sonic le Hérisson : outre le jeu Sonic Frontiers, le hérisson a eu le droit à sa propre série d'animation avec Sonic Prime sur Netflix. On n'oublie évidemment pas non plus Sonic 2 le film.En 2023, Sonic ne prendra de repos d'après Takashi Iizuka, leader de la Sonic Team qui travaille sur les jeux vidéo Sonic. Dans une interview au magasine Famitsu, le game designer a teasé un peu les contenus Sonic à venir : outre les DLC de Sonic Frontiers, "beaucoup d'autres choses" sont prévues, d'après M. Iizuka. Sans plus de détails.Une chose est quasi sûre : de nouveaux produits LEGO sont également au programme ! Comme souvent, les références des produits LEGO à venir en 2023 ont commencé à apparaître chez certains revendeurs pour préparer les commandes sur l'année. Après un premier produit LEGO sorti en tout début d'année, c'est 5 nouvelles références "Sonic the Hedgehog" qui seraient prévues pour le 2e semestre 2023.Cinq sets dont les prix évolueraient entre 30 et 100 dollars. Le produit Sonic actuellement disponible représente la Green Hill Zone et dispose de tenons pour le relier à de futurs produits. Il est donc probable que les futurs produits reprennent d'autres niveaux iconiques des jeux Sonic.Nous vous tiendrons évidemment au courant de tout cela !