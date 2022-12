Le classement des jeux eShop les plus téléchargés en 2022 au Japon

L'année 2022 se termine et c'est le grand moment des classements qui reviennent sur les grands moments de l'année passée. Du côté de Nintendo, c'est pour le moment le classement des meilleures ventes eShop au Japon qui a été diffusé.Si il ne contient pas de grosse surprise par rapport aux chiffres de ventes hebdomadaires tout au long de l'année, ce classement nous permet de constater que certains titres âgés de déjà plusieurs années.Sans surprise, le top du classement est trusté par Splatoon 3 qui a réalisé un démarrage record au Japon... avant d'être battu par Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet qui occupent aussi une bonne place dans le classement, juste derrière l'autre titre Pokémon de l'année 2022 : Légendes Pokémon : Arceus.Voici le classement dans son intégralité :1. Splatoon 3 (Nintendo)2. Pokémon Legends: Arceus (The Pokémon Company)3. Pokémon Violet (The Pokémon Company)4. Pokémon Scarlet (The Pokémon Company)5. Monster Hunter Rise (Capcom)6. Kirby and the Forgotten Land (Nintendo)7. Nintendo Switch Sports (Nintendo)8. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)9. Overcooked! 2 (Team17)10. Xenoblade Chronicles 3 (Nintendo)11. Kirby’s Dream Buffet (Nintendo)12. Among Us (Innersloth)13. Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)14. Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)15. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)16. Minecraft (Microsoft Japan)17. Human: Fall Flat (Teyon Japan)18. Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo)19. Mario Party Superstars (Nintendo)20. Mon-Yu (Experience)21. eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2022 (Konami)22. Futari de! Nyanko Dai Senso (Ponos)23. INSIDE (Playdead)24. Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban (Konami)25. Dragon Quest X: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku Offline (Square-Enix)26. Dragon Quest III: The Seeds of Salvation (Square-Enix)27. Resident Evil 6 (Capcom)28. Splatoon 2 (Nintendo)29. Unravel Two (Electronic Arts)30. Undertale (8-4)Sorti en avril 2017, Mario Kart 8 Deluxe continue d'être dans le top 10, boosté notamment par la sortie des DLC en 2022. Overcooked! 2 fait également de la résistance, avec Super Smash Bros. Ultimate et Minecraft.The Legend of Zelda: Breath of the Wild est le 15e jeu le plus téléchargé sur l'eShop au Japon. Pas de doute que sa suite, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom devrait occuper une belle place en 2023.Source : GoNintendo