Détente : un mod Pokémon Écarlate & Violet pour Elden Ring

Elden Ring X Pokémon Scarlet is here! From Paldea to The Lands Between, expand your #Pokemon journey with new summons in #ELDENRING ! pic.twitter.com/djOWo9ogpg — Arestame (@Arestame_Arkeid) December 28, 2022

L'année 2022 aura été importante pour la saga Pokémon avec une véritable plongée dans les jeux en monde ouvert avec tout d'abord Légendes Pokémon : Arceus puis avec Pokémon Écarlate & Pokémon Violet.Si le résultat est intéressant, nous sommes encore loin techniquement d'un autre titre majeur de l'année 2022 : Elden Ring. Cela a tout de même donné des idées à certains, comme le montre le mod imaginé par Arestame.Ce dernier a publié sur Twitter une vidéo montrant un mod réunissant Elden Ring et l'univers de Pokémon Écarlate et Violet. Les Centres Pokémon, le protagoniste et quelques Pokémon de Paldea subissent un relooking pour s'adapter au royaume de l'Entre-terre.Découvrez le résultat en vidéo :Le résultat est bluffant et donne évidemment envie de découvrir cela dans un vrai jeu Pokémon d'ici quelques années. Il ne reste plus qu'à Game Freak et à Nintendo de prendre le temps de réaliser un jeu aussi réussi techniquement !