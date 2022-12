[Rumeur] Une Switch OLED collector pour la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ?

Si The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ne sort que le 12 mai prochain, on peut s'attendre à parler souvent de ce qui pourrait être un des plus importants jeux de l'année. Et Nintendo le sait : l'éditeur pourrait donc tout faire pour vendre toujours plus de Switch, comme par exemple lancer une édition collector The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de la Switch modèle OLED.C'est en tout cas ce que ces photos diffusées sur Reddit, et semble-t-il en provenance d'une chaine de fabrication chinoise, nous montrent : une console aux couleurs du jeu, avec une station d'accueil customisée, des Joy-Con dorés avec le style graphique du jeu, et même une photo de l'emballage de la console.Il est bien trop tôt pour dire si ces images sont vraies ou pas, mais la vitesse à laquelle ces photos se sont propagées sur le Web Nintendo montre bien que l'attente du public est très forte autour de ce nouvel épisode de la franchise. D'ici là, n'hésitez pas à visiter Puissance Zelda , le site des absolus passionnés de la franchise Zelda !Source : Reddit