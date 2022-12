Le Super Nintendo World d'Hollywood se dévoile en photos

Galerie images 31/12/2022

















Après un premier parc qui a ouvert au Japon il y a déjà plus d'un an, Nintendo s'apprête à inaugurer son 2e parc d'attractions en Californie d'ici quelques semaines.Le mardi 7 février 2023 restera important dans l'histoire de Nintendo avec l'ouverture du Super Nintendo World situé dans le parc Universal Studios Hollywood. Un 3e parc est prévu en Floride et pour le moment rien n'est encore annoncé pour l'Europe hélas !Il nous faudra donc nous contenter des photos que les médias américains chanceux ont pu prendre lors d'une visite en avant-première du parc, à quelques jours de son ouverture au grand public.Le parc reprend le modèle du 1er parc Japonais avec un univers 100% Mario pour le moment et notamment le fameux espace dédié à Mario Kart, au cœur de l'ensemble. Les décors y sont magnifiques !Le parc et ses effets ont été réalisés en partenariat avec les équipes créatives d'Universal Studios. Universal Studios qui compte beaucoup sur ce partenariat avec Nintendo qui passe aussi par le futur film d'animation Super Mario, attendu début avril dans les cinémas du monde entier.Voici d'autres photos pour nous convaincre de prendre nos billets d'avion pour Los Angeles !Rendez-vous en février pour découvrir encore davantage le parc Super Nintendo World !Source : LA Times