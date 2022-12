Pokémon Écarlate & Pokémon Violet : Pyrobut disponible dans les Raids Téracristal tout ce week-end

Nous vous en avions parlé il y a quelques semaines : Pyrobut est désormais disponible dans les raids 7 étoiles de Pokémon Écarlate et de Pokémon Violet.Jusqu'ici, Pyrobut, le Pokémon issu de la 8e génération, n'était pas disponible dans les jeux Pokémon sortis en novembre mais comme Dracaufeu il y a quelques semaines, c'est par l'intermédiaire des Raids Téracristal que le Pokémon sera exclusivement capturable tout ce week-end.Le Pyrobut est ici de niveau 100 et de Type Téracristal Combat. Il ne sera donc pas simple à battre ! Pour voir apparaître les Raids, il faut se rendre dans le menu Poké-Portail puis l'option Cadeau Mystère et recevoir le bulletin de mise à jour des Raids Téracristal.Pour venir à bout du Pyrobut, nous vous conseillons des attaques de type Vol, Spectre et Psy. Flagadoss, Cléopsytra et d'autres feront l'affaire ! L'important est de bien jouer en équipe avec les 3 joueurs qui vous accompagneront !Les Raids Téracristal Pyrobut sont disponibles jusqu'au 1er janvier 2023 mais ne vous inquiétez pas : le Pokémon reviendra le week-end du 13 au 15 janvier 2023. Comme pour Dracaufeu, le Pokémon ne peut être capturé qu'une seule fois. Vous pouvez néanmoins faire autant de Raids que vous voulez, pour obtenir un maximum de bonus.Pokémon Écarlate & Pokémon Violet sont disponibles exclusivement sur Nintendo Switch.