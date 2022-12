Pokémon Écarlate & Violet : Pyrobut Téracristal Combat arrive dans les Raids pour le nouvel an

Après les Évoli et Dracaufeu, ce seront Cadoizo et Pirobut qui seront les vedettes des Raids Téracristal de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet dans les prochaines semaines.Nous avons le programme pour ce week-end de Noël puis le week-end du nouvel an. Nous commençons évidemment avec Cadoizo, le Pokémon "Cadeau de Noël" qui sera présent dans les Raids des niveaux 1 à 5 de tout type. Rendez-vous pour cela du 23 au 25 décembre !Projetons-nous désormais sur l'ultime week-end de l'année 2022 : du 30 décembre au 1er janvier 2023, c'est Pyrobut qui fera son arrivée dans le jeu via un évènement dans les Raids Téracristal Combat de Niveau 7.Comme pour Dracaufeu il y a quelques jours, il vous sera possible d'acquérir qu'un seul Pyrobut (mais vous aurez ensuite tout loisir de faire un maximum d'oeufs) et les Raids suivants ne vous serviront plus qu'à obtenir tout un tas de récompenses.Si vous n'êtes pas en état le 31 décembre de faire des Raids Pokémon, pas de panique ! Pyrobut sera de retour du 13 au 15 janvier 2023 dans une session de rattrapage !Pokémon Écarlate & Pokémon Violet sont disponibles exclusivement sur Nintendo Switch.