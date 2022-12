Charts japonais : Mario Kart 8 Deluxe dépasse les 5 millions de ventes

Les classements japonais Famitsu de la semaine des fêtes de Noël sont arrivés et on peut dire que la Switch assure toujours avec autant de fougue son rôle de poids lourd du marché japonais. C'est bien simple, le Top 10 des ventes est uniquement rempli de titres commercialisés sur Switch. Un raz-de-marée qui ne laisse la place à rien d'autre, même si la PS5 se vend bien. Regardons en détail ce top et les cumuls de vente.





Pokémon Ecarlate et Violet reste en tête avec 375 665 unités vendues, ce qui amène un cumul de ventes physiques pour ces deux jeux à 4,3 millions d'exemplaires. Splatoon 3 est en seconde place avec des ventes sur la semaine de 121 173 unités, totalisant ainsi un cumul de 3,6 millions d'exemplaires écoulés. Mais la grande nouvelle est pour Mario Kart 8 Deluxe, qui a dépassé désormais les cinq millions de ventes physiques au Japon. Cela représente un peu moins d'un million d'unités par an. Le titre est un incontournable de la console et devrait rester encore présent un bon moment dans les charts, grandement aidé par les ajouts réguliers de circuits du passe d'extension payant.





On notera pour la forme la bonne troisième place de Nintendo Switch Sports et des titres solidement ancrés dans ce top que sont Super Smash Bros. Ultimate et Minecraft.

Voici le top 10 complet pour la semaine du 19 décembre au 25 décembre :

Palmarès des ventes de matériel

La Switch OLED est en tête mais la PS5 résiste bien, enchaînant sur deux semaines d'affilées d'excellentes vente. Même si Microsoft continue à indiquer qu'ils n'abandonneront pas le marché japonais, il faut reconnaître que malgré tous leurs efforts, le public ne répond pas présent.





9 - New 2DS LL (y compris 2DS) - 238 (1,189,711)





1 - Pokémon Rouge & Violet (The Pokemon Company, 18/11/22) - 375 665 (4 338 931)2 - Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) - 121 173 (3 687 814)3 - Nintendo Switch Sports (Nintendo, 29/04/22) - 44 465 (887 722)4 - Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) - 41 887 (5 014 375)5 - Minecraft (Microsoft, 21/06/18) - 37 935 (2 960 006)6 - Mario + Rabbids Sparks of Hope (Nintendo, 09/09/22) - 25 727 (71 900)7 - Dragon Quest Treasures (Square Enix, 12/09/22) - 23 097 (198 403)8 - Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 22 148 (5 065 191)9 - Mario Party Superstars (Nintendo, 29/10/21) - 22 001 (1 114 132)10 - Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! (Konami, 19/11/20) - 20 426 (2 782 933)1 - Modèle Switch OLED - 83 975 (3 572 012)2 - PlayStation 5 - 59 352 (2 059 945)3 - Switch - 42 430 (19 048 341)4 - Switch Lite - 37 151 (5 103 694)5 - PlayStation 5 Digital Edition - 9 467 (317 444)6 - PlayStation 4 - 3 161 (7 842 044)7 - Xbox Série S - 778 (225 984)8 - Xbox Série X - 331 (172 411)