Test de Ultros : Métroidvania psychédélique

Ne réveillez pas le démon qui dort…

Tout change toujours

Dans le corps du jeu

Devez-vous libérer Ultros ? Vous vous réveillez dans le Sarcophage, vaisseau gigantesque, sur une planète inconnue. Rapidement, la question se pose : ici, dort une créature étrange, un démon, une malédiction, selon les dires des quelques personnes que vous allez croiser. Libre à vous de le réveiller ou non.Si vous souhaitez vivre l’aventure Ultros vierge de toute révélation, sachez que le jeu vous en réserve une dès les premières minutes, dès votre première exploration. Ultros est un metroidvania halluciné, aux visuels psychédéliques, aux couleurs éclatantes et saturées et à l’univers si foisonnant qu’il en devient parfois difficile de savoir sur quelle créature va surgir pour tenter de vous tuer.Le jeu repose sur plusieurs mécaniques : d’un côté le fait d’ingérer des morceaux des monstres vaincus pour augmenter vos statistiques et débloquer des compétences. Et d’un autre côté un élément scénaristique et une mécanique de jeu qui surprend, notamment par tout ce qu’elle implique : une boucle temporelle.Vous avancez joyeusement dans votre exploration, tout en en prenant plein la vue grâce aux environnements magnifiques quand soudain… Un événement a lieu et vous voilà revenu au début. Votre première pensée est de vous dire que vous avez été téléporté dans la zone du début du jeu. Et vous vous rendez compte que vous n’avez plus aucune amélioration, ni arme, et que les dialogues des quelques personnages que vous croisez font état d’une boucle.Bienvenue dans le passé, mais pas totalement, juste un peu. Juste de quoi vous poser des questions, vous interroger sur votre mission et découvrir que les arbres plantés au précédent cycle ont poussé, défiant toute temporalité. Ces nouveaux végétaux vous ouvrent de nouvelles voies, vers de nouvelles zones, vous permettant d’explorer et d'avancer dans votre aventure.Ultros est un métroidvania étrange au fonctionnement presque aussi organique que son graphisme.Comme dans tout métroidvania, vous avez accès à beaucoup de choses et il faudra faire des aller-retour au fur et à mesure de votre progression pour trouver les chemins qui vous mènent à votre objectif. Le système d’Ultros est particulièrement malin : vous découvrez des graines que vous allez pouvoir planter à certains endroits. Dans un premier temps, l’arbuste vous donne un fruit qui booste vos statistiques. Au prochain cycle, cependant, à la prochaine boucle, l’arbre aura grandi et développé une plateforme sur laquelle vous pouvez grimper.Mais il faut bien comprendre plusieurs choses. La première : ce fruit n’est là que pour faire augmenter des jauges de statistiques que vous allez ensuite dépenser pour débloquer des compétences. Il ne s’agit pas d’augmenter votre attaque, mais de faire monter le karma et autre élément que vous allez ensuite utiliser. La seconde, planter un arbre n’a rien d’anodin, car à votre prochain cycle, celui-ci pourra vous débloquer des chemins ou faire certaines choses différentes en fonction de la graine choisie.Mais bien sûr ce n’est pas tout ! Car si à chaque boucle votre arbre de compétence retombe à zéro, ce n’est que pour mieux vous aider à progresser. Les compétences acquises dans votre précédent cycle sont plus faciles à acquérir de nouveau et vous pouvez obtenir des jalons, des marqueurs que vous allez placer sur l’une ou l’autre compétence pour l’obtenir d’emblée à votre prochaine boucle. Ce jalon est déplaçable à l’envie, vous permettant de tester ou d’adapter votre prochain run.