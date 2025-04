Test de Big Helmet Heroes : grosse tête et gros muscles !

Les héros n’ont qu’à bien se tenir

Choisissez vos combattants !

Et le multi dans tout ça ?

La coop se fait en local, à deux, devant votre écran. On vous laisse imaginer les moments de fun qui en découlent ! La seule ombre au tableau réside dans quelques éléments graphiques qui, bien qu’ils ajoutent du dynamisme à vos parties, pourra aussi vous faire perdre. En effet, plus vous faites de combo, plus la “hype” augmente. Et vous êtes dans un monde de fantasy un peu loufoque. Alors quand vous pétez les records, vous avez droit à une standing ovation ! Cela se manifeste par l’apparition à l’écran du public qui se lève pour vous acclamer, cachant notamment une partie du bas de l’écran. Gare à vous si vous vous y trouviez, cette perte de visibilité peut s’avérer fatale…

L’histoire est simple : il faut sauver la princesse. Pas vraiment besoin de plus puisqu’il s’agit avant tout d’un prétexte pour vous plonger dans un univers médiéval fantastique peuplé d’ennemis. Pas de panique, il y a aussi un grand nombre de héros qu’il faudra libérer si vous voulez en prendre le contrôle. Ensuite, c’est facile (ou presque) : vous avancez, vous battez les ennemis sur votre route et vous continuez.En effet, Big Helmet Heroes est un beat’em all comme on les aime : une pléthore de personnages à débloquer, une grande rejouabilité dans les niveaux, il n’en fallait pas plus pour proposer une expérience de jeu fun et décontractée. Car c’est avant tout l’humour qui jalonne votre parcours dans ce jeu.Au fur et à mesure de votre progression, vous allez pouvoir débloquer différents personnages. Il y a 29 combattants en tout, répartis en quatre catégories, chacune avec son type de gameplay. Guerrier, voleur, moine et brute sont ceux qui pourront vaincre les vagues d’ennemis. Le gameplay est sensiblement différent en fonction de vos personnages, mais les touches restent les mêmes : deux touches pour les attaques (rapide et puissante), une pour sauter et les gâchettes pour switcher entre les personnages… du moins si vous jouez en solo.Chaque personnage dispose de deux jauges : celle de vie, dont nous n’avons pas besoin de vous expliquer le fonctionnement. Et une seconde pour la future grosse attaque, sorte d’attaque ultime, que vous pourrez lancer une fois la jauge pleine. Seul véritable problème du jeu sur Switch : les touches nécessaires pour la lancer. En effet, cela se fait avec X et A en appuie en simultané, ce qui n’est pas le plus ergonomique. Une fois actionnée, cette attaque spéciale vous permet de faire des ravages. Par exemple, l’un des chevaliers invoque une charge de moutons, un autre tire un rayon laser puissant, etc.Comme souvent avec le beat’em all, le but est de s’amuser sans se prendre la tête. Le multi va totalement dans ce sens. A deux, vous allez pouvoir dézinguer des vagues d’ennemis à tout va, vous frotter à des boss gigantesques et tester des armes aussi délirantes que drôles. Il vous suffit de vous approcher de certains éléments et d’appuyer sur A pour les prendre en main. Vous voilà maintenant armé d’un bâton avec un chamallow qui va en plus faire des dégâts de feu ! Ou d’un pistolet à eau aux couleurs flashy. Malheureusement, ou heureusement car cela donne du dynamisme à vos parties, ces armes à récupérer finissent par disparaître/se casser, vous poussant à explorer pour en trouver d’autres.