Game Freak s'apprête à sortir Pocket Card Jockey sur Apple Arcade

Pocket Card Jockey - Vidéo (Nintendo 3DS) 01/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si le studio Game Freak est principalement connu pour son travail sur la série Pokémon, le studio a aussi conçu d'autres jeux vidéo parmi lesquels HarmoKnight, Giga Wrecker ainsi que Little Town Hero.En 2013, le studio avait même sorti un jeu mélangeant les courses de chevaux et le jeu de cartes "Solitaire". Le jeu avait mis plusieurs années à arriver en France puisqu'il n'est sorti qu'en 2016 sur la console portable, alors en fin de vie avec l'arrivée annoncée de la Nintendo Switch.Si aujourd'hui nous reparlons de ce titre c'est parce qu'il s'apprête à connaître une suite... sur iPhone ! Plus exactement sur le service Apple Arcade disponible sur les appareils Apple (iPhone, iPad mais aussi Apple TV et macOS).Sobrement intitulé "Pocket Card Jockey: Ride On!", le jeu reprend le concept du jeu original en adaptant l'interface et avec des graphismes remis au goût du jour.Sortie prévue le 20 janvier sur le service Apple Arcade disponible sur tous les appareils iOS et macOS. L'abonnement Apple Arcade coûte 4,99 € par mois ou 49,99 € à l'année.