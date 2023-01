Tamarindos Freaking Dinner, un jeu d'horreur à la première personne, annoncé sur Switch

Jacob Jazz est le PDG et fondateur du studio espagnol Celery Emblem. Il s’était déjà fait remarquer par son précédent jeu Baobabs Mausoleum. Une aventure rétro point and click mixant de manière foutraque Monkey Island, Zelda Link's Awakening DX, Twin Peaks et Bob L’éponge. Le jeu vous plaçait dans la ville de Flamingo's Creek, un lieu qui apparaît tous les 25 ans dans Albatross Road, un quartier qui n'apparaît que dans les cauchemars et vous suiviez les aventures de l’agent (vampire) du FBI Watracio Walpurgis pour tenter de fuir cet étrange village. Un titre parodique déjanté très particulier ! L’homme remet donc le couvert pour un second opus tout aussi barré qui mise pas mal sur une ambiance oppressante.





Tamarindos Freaking Dinner se veut être un successeur spirituel de Baobabs Mausoleum, sorti sur Switch en 2018. Un mélange entre une sitcom des années 90, Luigi's Mansion et le jeu de table Clue ! Tamarindos Freaking Dinner est une aventure à la première personne qui mêle horreur, bizarrerie surréaliste, intermèdes musicaux fantaisistes, humour décalé et un magnifique style visuel de type claymation. Dans le jeu, vous suivez le parcours de Macario Macabro, un livreur qui travaille au Tamarindos Freaking Dinner et qui a été envoyé pour livrer une pizza au manoir de Tagomago situé sur Moking Bird MilkyWay Heights.



Vos sens vous mettent tout de suite en alerte : il se prépare quelque chose de trouble et démoniaque, le repas risque de devenir vous ! En effet, le manoir est hanté et la comtesse Erzeweth Wátory de Walpurgis (la tante de Watracio, premier personnage de Baobabs Mausoleum !) qui le possède est cannibale. Une course contre la montre s’engage afin de vous éviter le trépas. Mais comme vous êtes exorciste dans l’âme, vous allez tout faire pour éliminer les autres convives. Un pitch qui ne renouvèle pas le genre mais après tout, si le titre est bien réalisé, c’est l’essentiel.



En explorant le manoir de Tagomago, vous résoudrez des énigmes, rencontrerez ses sept étranges habitants et découvrirez des secrets dans ses plus de 50 pièces. Mais ne perdez pas trop de temps car Tamarindos Freaking Dinner a un cycle de temps semblable à celui de Majora's Mask : vous n'avez qu'une heure et quarante-cinq minutes pour tuer les habitants du manoir avant qu'ils ne vous tuent !





Une démo est disponible sur PC Steam, vous pouvez la télécharger ici . Pour le moment le jeu a tourné en bêta et le français n’était pas supporté. On espère que son arrivée sur console corrigera cette lacune car l’humour très décalé de ce titre mérite que l’on puisse le comprendre le mieux possible pour le savourer.





Principales caractéristiques :

– Rencontrez les sept habitants en cette nuit sombre et orageuse ! Ils ont été invités dans cet horrible manoir par la comtesse !





– Il reste une heure et quarante-cinq minutes avant l’heure du dîner, apprenez leurs comportements et trouvez un moyen de les tuer avant qu’ils ne vous mangent !





– Le jeu a un système de cycle temporel comme Majora’s Mask !





– Enquêtez et explorez le manoir de Tagomago avec plus de 50 pièces.





– Trouvez des objets inutiles et d’autres un peu plus utiles, découvrez les secrets de cette vieille maison hantée et sa sinistre histoire.





– Pleines de secrets et de crânes de personnes, il y a des salles affolantes qui vous feront perdre la tête (littéralement).





– Mieux que Maniac Mansion et Luigi’s !





– Aidez Macario avec votre intelligence et résolvez des énigmes pour mettre fin à ces infâmes démons sinistres.





– Il y a de nombreuses fins selon les chemins que vous empruntez dans cette vieille maison puante pleine de cannibales. Comme s’il s’agissait d’un livre Goosebump « Choisissez votre propre aventure » !





– Des dialogues et des histoires hilarantes dans le plus pur style des plus célèbres aventures graphiques ! Et pour cette occasion avec des rires enregistrés comme s’il s’agissait d’une émission sitcom de télévision des années 90. C’est l’histoire de Macario Macabro, mais ce que personne n’a jamais su, c’est qu’il était déjà mort… quand il est mort.





On peut découvrir une bande-annonce ci-dessous, la date de sortie n’est pas encore connue outre un vague 2023.



Tamarindos Freaking Dinner Story Trailer 01/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

