Le run-and-gun Spidersaurs devient le premier titre 2023 à sortir sur Switch de Limited Run.

On retrouve derrière Spidersaurs le studio WayForward Technologies, qui s’est fait une spécialité de développer de nombreux projets surfant sur l’esprit rétro d’anciennes gloires en les adaptant à un gameplay et à un design modernisé.





Après avoir proposé d’excellents beat’em up avec Double Dragon Neon et River City Girls, un Metroidvania avec The Mummy Demastered ou leur franchise personnelle Shantae qui les a fait connaître, ce fut un projet reprenant l’esprit de Contra qui est sorti l’année dernière : Spidersaurs, un titre qui fait tout de suite comprendre que l’on va croiser des dinosaures et des araignées.

Sorti à l'origine comme un titre de lancement pour Apple Arcade, Spidersaurs est un jeu de tir de type run-and-gun dans lequel vous participez en tant que stagiaire de combat chez INGEST Corp - un fabricant de produits alimentaires qui a créé des hybrides de dinosaures et d'insectes dans le but de résoudre la faim dans le monde. Comme dans la plupart des tentatives de ramener des dinosaures à la vie, le projet part en sucette et les créatures s'échappent. A vous de les arrêter (et de les manger).

Au départ, vous optez entre deux personnages : Victoria, une punk rockeuse qui utilise sa guitare électrique pour faire exploser les ennemis; et Adrian, un flic en formation et pizzaïolo d'élite qui utilise son équipement sportif pour vaincre les Spidersaurs. Chacun à accès à des armes différentes, Victoria a des lasers qui transpercent les murs ou une arme tirant dans trois directions, Adrian aime les armes bien lourdes type lance-flammes ou lanceur de gros projectile qui se divise en trois au rebond. Des variations à utiliser pour s’adapter au gameplay.

Dès le lancement du jeu, l’inspiration Contra est flagrante mais le jeu s’avère particulièrement coriace. Le jeu se déroule sur six niveaux, chacun ayant un boss intermédiaire et un boss final. Ces boss intermédiaires servent de point de contrôle et vous permettent de reprendre le niveau à mi-parcours. Ainsi, si vous trouvez la première moitié du jeu plus facile en tant que Victoria, vous pouvez terminer le reste en tant qu'Adrian et vice versa. La fin de chaque niveau vous récompense avec un bon gros morceau de viande de Spidersaur que votre personnage dévore immédiatement et avec lequel il gagne de nouvelles capacités. Les doubles sauts, l'escalade des murs et les dashs sont à déverrouiller progressivement, il sera toujours possible de refaire le jeu intégralement avec l’ensemble des capacités débloquées qui se montreront très utiles.



Spidersaurs - Console/PC Announcement Trailer 01/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La difficulté reste un poil mal équilibrée car certains niveaux sont particulièrement hardus alors que d’autres ne seront qu’une presque promenade de santé. Son origine mobile se voit au niveau des niveaux de jeux assez courts et l’ensemble ne devrait arrêter des joueurs hardcores que quelques maigres heures. Visuellement c’est un régal, on reconnaît bien la touche graphique détaillée de WayForward, et la musique est de bonne qualité (il faut dire qu'avec la présence de Harumi Fujita, bien connu des joueurs Capcom de Bionic Commando, nous n’étions pas vraiment inquiet). Depuis sa sortie, le jeu a bénéficié d’un patch pour corriger un bug qui empêchait de rejouer à l’épilogue après certains Game Over. Bon point, il est possible de jouer à deux sur le même écran.







Pour l’édition la plus coûteuse, cette version comprendra une copie physique du jeu et un packaging spécial, un autocollant de parking, la bande sonore originale sur CD, un guide pour apprendre à cuisiner la viande de dinosaures, une affiche de concert de Victoria et son ticket d’accès factice, un poster recto-verso avec une carte de trucs et astuces, et un coupon de pizza Pizzextinction (non valable). Vous pouvez toujours vous procurer le jeu sur l'eShop pour 19,99 €, le titre bénéficiant actuellement d'une petite promotion à 13,99 € jusqu'au 8 janvier 2023.