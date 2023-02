Le prochain dessin animé Pokémon dévoile ses premiers personnages

Alors que Sacha est en train de faire ses adieux à l'animé Pokémon, la nouvelle série commence à dévoiler ses premiers personnages.Si Pikachu est aujourd'hui la mascotte de la saga Pokémon, c'est grâce au dessin animé et aux aventures de Sacha du Bourg-Palette dont on a suivi le périple pendant près de 25 ans. Un voyage qui va prendre fin dans les prochaines semaines alors qu'une nouvelle série animée s'apprête à démarrer en 2023.Aujourd'hui nous découvrons les premiers détails de cette nouvelle série avec notamment deux personnages centraux de l'aventure à venir : le Capitaine Pikachu et Friede.Ce Capitaine Pikachu marque le retour de la mascotte Pikachu dans un rôle ici qui semble relativement autoritaire. Il tient compagnie de Friede, qui semble être l'un des partenaires des deux héros de la série, Liko et Rhod.Voici les premiers artworks des personnages :La nouvelle série commencera sa diffusion cette année, une fois l'arc des adieux de Sacha conclu avec la diffusion du onzième et dernier épisode. Ces épisodes sont en cours de diffusion au Japon et devraient arriver dans les prochains mois sur Netflix.Il est probable que The Pokémon Company profite du Pokémon Day lundi prochain pour détailler un peu plus l'avenir de la série animée Pokémon.