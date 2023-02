Nintendo met à jour la vidéo de présentation de Nintendo Switch Online et ajoute la Game Boy

Nintendo Switch Online - Overview Trailer - Nintendo Switch 25/02/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo a mis en ligne une nouvelle bande-annonce de présentation de son service disponible sur abonnement Nintendo Switch Online, incluant maintenant la Game Boy parmi les éléments listés dans les fonctionnalités accessibles aux abonnés.Dans cette révision de sa bande-annonce de présentation américaine, qui met en avant les avantages et les fonctionnalités du service pour les joueurs en ligne, la petite nouveauté est donc l'ajout de la Game Boy à la bibliothèque de jeux rétro disponibles sur le service via les consoles virtuelles proposées.Le service Nintendo Switch Online permet, rappelons-le, aux abonnés de jouer à une sélection de jeux rétro de consoles Nintendo telles que la NES et la SNES, ainsi qu'à des jeux multijoueurs en ligne, des sauvegardes cloud, des offres exclusives et plus encore. Etonnamment — on n'aurait jamais cru cela possible 30 ans en arrière, la Megadrive est aussi disponible sur NSO et propose plus d'une dizaine de titres parfois mythiques de la console de Sega.Nintendo Switch Online est disponible pour un abonnement mensuel ou annuel, personnel ou familial, et permet aux joueurs de jouer à des jeux multijoueurs en ligne avec d'autres joueurs dans le monde entier, ou de sauvegarder leurs données de jeu en ligne pour les récupérer sur d'autres consoles Switch. Plus récemment, l'arrivée de Goldeneye 007 sur la console virtuelle Nintendo 64 a énormément fait plaisir à tous les fans de ce mythique FPS de Rare.Avec l'ajout de la Game Boy à la bibliothèque de jeux rétro disponibles sur le service, les joueurs pourront désormais redécouvrir les titres classiques de cette console portable légendaire, directement sur leur Nintendo Switch, en mode nomade pour les puristes ou en mode TV si l'on préfère !Source : NintendoLife