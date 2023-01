GoldenEye 007 sort sur Switch cette semaine pour les abonnés au Pack Additionnel Nintendo Switch Online

GoldenEye 007 - Nintendo Switch Online + Pack additionnel 25/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Incarnez Bond et pénétrez dans un monde d’espionnage avec GoldenEye 007. Votre opération secrète pour stopper le satellite GoldenEye vous fera voyager à travers le monde. Vous infiltrerez des bases souterraines, vous vous battrez dans un train militaire et vous explorerez une jungle épaisse. En cours de route, M vous informera sur vos objectifs et Q vous fournira divers gadgets, mais c’est sur vous seul que repose le succès de cette mission. Sauvez le monde, puis mesurez-vous à d’autres espions en local** ou en ligne dans un mode multijoueur pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs. Profitez de l’action explosive d’un mode compétitif haletant en vue subjective !

On avait évoqué en rumeur la sortie de GoldenEye 007 sur Switch avec l'apparition de succès (achievements) sur XBox alors que le jeu n'est pas encore disponible sur la dernière console de salon de Microsoft. Il n'y avait donc pas de fumée sans feu puisque Goldeneye 007 sort sur Switch cette semaine !Le jeu ne sera disponible qu'aux abonnés Nintendo Switch Online disposant du Pack Additionnel, option donnant accès à la sélection de jeux Nintendo 64 et MegaDrive. Eh oui, Goldeneye 007 était un jeu N64, et on a fêté en août dernier son 25e anniversaire.C'est sur YouTube que Nintendo a dévoilé la date de sortie du jeu, avec une petite bande-annonce :On vous rappelle le contexte du jeu en reprenant quelques mots du communiqué officiel de Nintendo :Il nous tarde de pouvoir reprendre la manette pour sauver le monde de la dévastation, avec l'arrivée d'un FPS cultissime de la N64 enfin disponible sur Switch.