Annonce d'un Pokémon Presents le 27 février 2023 à 15h

Pour les fans de la franchise, le 27 février est synonyme de Pokémon Day. Pour célébrer l'événement, The Pokémon Company diffusera un Pokémon Presents à 15h.Les Pokémon Presents sont l'occasion d'en apprendre plus sur le futur de la licence la plus lucrative au monde. Pour le moment, seule la durée été confirmée. Il faudra une vingtaine de minute pour en apprendre plus sur les 27 ans de la licence Pokémon. Sans confirmations officielles, les rumeurs font état d'un DLC pour les versions Ecarlate et Violet, de Détective Pikachu 2, du retour de la 5éme génération et d'un nouveau opus sous format Légendes.Rendez-vous le 27 février à 15h sur la chaine Youtube de Pokémon France pour suivre la présentation. Dites nous en commentaire ce que vous attendez comme annonces.