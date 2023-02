La version 16.0.0 de l'OS Switch est disponible, mais se limite à une meilleure stabilité

Nintendo a déployé tôt ce matin la dernière mise à jour de l'OS de sa Switch, qui passe en version 16.0.0. Un chiffre rond comme cela pouvait augurer de changements importants... mais il n'en est rien. Cette nouvelle mise à jour offre des améliorations de stabilité générale du système et d'autres petits ajustements mineurs, comme par exemple concernant les surnoms que peuvent se donner les joueurs.La précédente mise à jour de la console, vers la version 15.0.1 , n'avait elle non plus pas ému les joueurs par la densité de sa liste de bugs publiquement avoués par Nintendo, et comme elle date de la fin octobre (avec une dernière version publiée en décembre), on pouvait espérer quelque chose d'un peu plus costaud. Mais on n'est jamais déçu d'une console plus stable !La mise à jour est disponible pour tous les utilisateurs de Switch, Switch Lite et Switch OLED dont la console est connectée à Internet. Les utilisateurs peuvent télécharger la mise à jour en accédant au menu des paramètres système de leur console... ou attendre que leur console leur suggère d'installer la mise à jour directement.Bien que cette mise à jour ne contienne pas de nouvelles fonctionnalités majeures, elle améliore la stabilité du système, ce qui devrait se traduire par une expérience de jeu plus fluide et plus agréable pour les joueurs. Nul doute que Nintendo a embarqué d'autres lignes de code dans sa mise à jour, peut-être pour une meilleure sécurité de sa console.Source : Nintendo via Vooks