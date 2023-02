La Fresh Season de Splatoon 3 débutera le 1e mars avec une nouvelle arène et de nouvelles variantes d'armes

SRL back with an "all hands" of our own—we need all SRL teams to help today! First up, exclusive video of a new stage: Um'ami Ruins. It's an ancient site with mysterious artifacts and reliefs, some retaining original colors. Could it have been a prehistoric Turf War battle site? pic.twitter.com/Z7PLTQVi3v — Splatoon North America (@SplatoonNA) February 21, 2023

Confused by "a unique set of letters or characters"? Think of it like a team name. If you enter "Turf War Heroes," you'll join a Pool with other players who have entered the same. The possibilities are nearly limitless! Try common phrases to find a group you connect with. — Splatoon North America (@SplatoonNA) February 21, 2023

Nintendo a récemment annoncé de nouveaux détails sur le contenu à venir de Splatoon 3. Les mises à jour incluent une nouvelle carte appelée Um'ami Ruins, qui a été précédemment aperçue dans les bandes-annonces et qui nous emmène dans une arène inspirée de l'Égypte ancienne, ainsi que deux nouvelles armes : le L-3 Nozzlenose D et le Rapid Blaster Deco. Ces armes sont des variantes d'armes précédemment existantes.La grande nouveauté est l'ajout d'une nouvelle fonction destinée au mode multijoueurs, Pools. Les joueurs pourront rejoindre des matchs en rejoignant des groupes de joueurs spécifiques, en utilisant des combinaisons de lettres et de caractères uniques. Cette fonctionnalité permettra aux joueurs de jouer avec des personnes spécifiques sans avoir à être amis sur Switch.Toutes ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles à partir du 1er mars 2023, dans le cadre de la "Fresh Season". Cela permettra aux joueurs de découvrir un peu de nouveauté dans Splatoon 3, qui est déjà disponible sur Nintendo Switch, et au sujet duquel Nintendo a annoncé la sortie d'un DLC en deux vagues dont la première, Chromapolis, sera disponible le 1e mars également.