Shocase Level-5 le 9 mars 2023 : une présentation des prochains titres Level-5 annoncée

Le studio de jeux vidéo japonais Level-5 a annoncé un événement majeur pour le mois de mars 2023, appelé Level-5 Vision Showcase. Selon des sources, l'événement contiendra des informations sur plusieurs titres très attendus, tels que Professor Layton and the New World of Steam Decapolice , Inazuma Eleven: Victory Road et Megaton Musashi Wired dont on n'avait plus entendu parler depuis fort longtemps.L'annonce d'une nouvelle entrée dans la franchise Professor Layton était particulièrement réjouissante lors du dernier Nintendo Direct. Le professeur et ses graphismes nous manquaient, après quelques années d'absence. Outre Professor Layton and the New World of Steam, on entendra aussi parler de DECAPOLICE, un tout nouveau titre annoncé récemment par le studio, avec peu d'informations sur le jeu jusqu'à présent.Lors du dernier Nintendo Direct, on a senti un Level-5 en pleine forme : le studio est également connu pour la franchise de jeux de rôle footballistiques Inazuma Eleven, qui a été initialement lancée en 2008 et a depuis connu plusieurs épisodes. La sortie de Inazuma Eleven: Victory Road est attendue avec impatience sur Switch, et la version sera également présentée lors de l'événement.Le Level-5 Vision Showcase aura lieu le 9 mars 2023, offrant aux joueurs une occasion de découvrir les nouveaux titres du studio, et promet de révéler de nombreux détails passionnants sur ces jeux très attendus.Source : Gematsu