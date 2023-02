[Nintendo Direct] : Level-5 annonce DECAPOLICE

Ce Nintendo Direct nous aura réservé quelques surprises, et parmi elles l'annonce par Level-5 d'un tout nouveau jeu : DECAPOLICE.Présenté comme un thriller captivant prenant place dans deux mondes interconnectés, nous avons affaire à un rpg se déroulant vraisemblablement en monde ouvert ( ou semi ouvert) mettant en scène des détectives qui n'ont pas froid aux yeux. Ils vont découvrir une simulation virtuelle du monde réel qui leur servira de module d'entraînement pour résoudre des crimes. Mais lorsqu'un hacker s'en mêle et vient déstabiliser ce monde virtuel et en changer les règles, l'enquête va devoir évoluer dans le réel et le virtuel à la fois !Tout ceci reste pour l'instant assez énigmatique mais les premières images donnent vraiment envie avec une ville animée qui ne demande qu'à être découverte, des personnages et décors hauts en couleurs et une partie rpg qui semble bien développée avec des combats au sens stratégique évolué. On a hâte d'en voir plus !Malheureusement, aucune date de sortie précise n'a été annoncée, un laconique "2023" devra nous satisfaire pour le moment. Enfin, il est à noter que le jeu sera multi-plateformes, et pas seulement réservé à notre douce Switch.