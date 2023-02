[Nintendo Direct] Une bande-annonce pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, un collector et un amiibo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Bande-annonce officielle #2 02/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une édition collector de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

L'édition collector de The Legend of Zelda: #TearsOfTheKingdom sera disponible le 12/05. Disponibilité du produit à vérifier chez votre revendeur local. pic.twitter.com/NbLXn54eRC — Nintendo France (@NintendoFrance) February 8, 2023

Un nouvel amiibo de Link pour Tears of the Kingdom

Cet amiibo de Link dans The Legend of Zelda: #TearsOfTheKingdom sera lui aussi disponible au lancement du jeu le 12/05. En le scannant, vous pourrez obtenir un tissu spécial pour votre paravoile. pic.twitter.com/5sObDXJvA0 — Nintendo France (@NintendoFrance) February 8, 2023

Le 12 mai 2023, quelques 120 millions de possesseurs de Switch s'apprêtent à prendre quelques jours de vacances, et pour cause : c'est la date de sortie, donc maintenue, de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Nintendo a clos son Nintendo Direct avec une nouvelle bande-annonce du jeu tant attendu :Il y a beaucoup d'éléments dans cette vidéo que les copains de Puissance Zelda devraient décortiquer pour vous très bientôt. Toujours est-il qu'on y retrouve les protagonistes de tout jeu Zelda : un être maléfique plus puissant et... maléfique que jamais, un héros en proie au doute et à la peur, et une femme pour laquelle on donnerait tout.On a bien résumé le mélodrame qui nous attend dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. La bande-annonce nous montre que la puissance du Mal permet de décupler le nombre des ennemis, leur puissance et leur férocité, offrant ainsi à notre héros bien des difficultés pour traverser les merveilleux paysages de cette nouvelle aventure.Contexte : l'orage éclate sur Hyrule quand une voix éclate, en français, pour nous dire : "montrez-vous, mes fidèles serviteurs ! Mettez le royaume à feu et à sang ! Détruisez Hyrule et quiconque se rallierait à sa cause. Ne laissez aucun survivant !"Quel choc d'entendre Ganon ainsi s'exprimer : a-t-il retrouvé une forme humaine ? Pourquoi parle-t-il ? Que veut-il ? Voilà en tout cas qui augure de moments compliqués pour Link car les éléments se déchainent sous l'impulsion du terrible Ganon : une lune rouge (on ne sait pas si on peut parler de lune de sang ici encore) inonde Hyrule d'une force obscure et ravive la colère des créatures que Link va affronter.C'est d'ailleurs lui qu'on voit ensuite à cheval, affrontant de nombreux ennemis dans des environnements différents. C'est alors qu'on entend la voix de Zelda : "mais Link, j'ai bien peur que tu ne puisses pas le vaincre".A l'image suivante, Link saute dans le vide, bras écartés, apparemment voué à une mort certaine alors que la musique orchestrale vient nous donner envie d'être bien vite au 12 mai prochain ! A la fin de la séquence, une sorte de force l'attaque, il plonge pour sauver la princesse qui lui dit "Je t'en prie confie lui le don que tu possèdes".Le jeu sortira certes sur eShop et en édition classique, mais il sera aussi disponible dans une édition collector qui pourrait bien devenir une obsession dans les semaines qui viennent :Enfin, on terminera en indiquant que Nintendo commercialisera un nouvel amiibo à l'occasion de la sortie de Tears of the Kingdom.En scannant cet amiibo, la voile de la Parabole de Link sera composée d'un tissu spécial.