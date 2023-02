Rumeur : un bundle Nintendo Switch spécial à l'approche pour la sortie du film Super Mario Bros

Ce printemps, Super Mario sera à l'honneur avec un film d'animation attendu depuis plusieurs années qui arrivera dès le début du mois d'avril dans les cinémas du monde entier.Pour cette sortie sur laquelle Nintendo mise beaucoup, il est très probable que la Nintendo Switch soit d'une façon ou d'une autre mise à contribution. Si pour l'instant, aucune annonce n'a encore eu lieu, des premiers signes indiques que les choses ne vont pas tarder à se mettre en place.L'an dernier, un pack avait fêté le 35e anniversaire de la série Super Mario Bros., en 2023 il semble qu'un nouveau pack soit sur les rails pour une annonce courant mars, peut-être à l'occasion du Mario Day, le 10 Mars.D'après Video Games Chronicles, ce pack inédit reprendrait en fait l'aspect du pack de 2022 avec une console Nintendo Switch équipée d'une paire de Joy-Con rouge, un code pour obtenir la version dématérialisée de Super Mario Odyssey... et quelque chose en relation avec le film Super Mario Bros. !C'est évidemment ce dernier point qui attire notre attention et nous nous demandons bien de quoi il peut s'agir : est-ce simplement un poster ou une pochette à l'effigie du plombier dans son futur film ? Ou bien quelque chose d'un peu plus concret à se mettre sous la dent... comme un contenu numérique un peu original.Le 10 mars arrivant à grands pas, nous ne devrions pas trop tarder à connaître la vérité sur cette histoire.Source : GoNintendo