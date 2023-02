Chippy & Noppo et leurs puzzles arrivent en mars sur Nintendo Switch

"Chippy & Noppo" Trailer 22/02/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les studios O-Two et Peakvox ont annoncé l'arrivée de leur prochain jeu sur PC et Nintendo Switch. Chippy & Noppo, un jeu de puzzles et d'action, sortira début mars.L'action du jeu se déroule dans une fabrique à jouets et l'objectif est de vous faire assembler des morceaux de jouets à partir d'un plan. Le jeu vous fait contrôler deux personnages : le petit Chippy capable de se faufiler n'importer tandis que le grand Noppo sera capable de sauter et d'atteindre des zones en hauteur.Le jeu est jouable seul mais aussi à deux, chaque joueur incarnant un personnages. Il vous faut alors collaborer pour réussir vos missions.Découvrez en davantage sur le jeu dans la bande-annonce ci-dessous :Rendez-vous le 9 mars sur le Nintendo eShop pour découvrir Chippy & Noppo sur Switch.