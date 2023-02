Pikmin Bloom mise à jour en version 64.0 : nouveautés et améliorations

Dans la famille des applications mobiles sous licence Nintendo, je demande la populaire application mobile Pikmin Bloom, qui vient de bénéficier d'une nouvelle mise à jour faisant passer le jeu en version 64.0. Cette mise à jour comprend plusieurs améliorations et ajouts de fonctionnalités pour les joueurs.Selon les informations disponibles dans les notes de version publiées par Niantic, l'éditeur du jeu, la version 64.0 bénéficie de quelques améliorations. L'une d'entre elles va considérablement faciliter notre sélection des graines correspondant à des badges qu'on n'a pas. C'était pour votre dévoué un des aspects les plus lourds du jeu : aller voir dans ses badges s'il est utile de faire pousser cette graine ou non.On est si heureux qu'on vous a fait un montage : vous pouvez désormais voir que l'icône de badge est colorée si vous la possédez déjà, et grisée si vous ne l'avez pas encore ! Cela facilitera tellement la sélection des graines à récolter qu'on se devait de vous la mettre en avant :Pour rappel, Pikmin Bloom est une application mobile dans laquelle les joueurs doivent se déplacer dans le monde réel pour faire grandir des Pikmin, de la récolte de la graine à sa maturité, et cultiver une sorte de jardin virtuel en collectant des fruits à travers le monde.Cette mise à jour 64.0 de Pikmin Bloom apporte donc des améliorations fort utiles pour la bonne poursuite de son aventure et ce surtout si on commence à avoir pas mal d'expérience dans le jeu et bon nombre de badges déjà acquis. Ces changements vous donnent-ils envie de vous lancer dans l'aventure, ou peut-être d'y replonger un peu ? A l'approche du printemps, les envies d'aller marcher et parcourir le monde vont sans doute devenir plus nombreuses !