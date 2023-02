Un POP-UP STORE éphémère est ouvert à Hong Kong pour célébrer le 30e anniversaire de Kirby

Pour célébrer le 30e anniversaire de la naissance de Kirby (« Hoshi no Kabi »), direction le K11 Art Mall du vendredi 17 février au dimanche 19 mars pour découvrir la boutique Pop-Up Store officielle célébrant le 30e anniversaire de la petite boule rose. Le paradis des fans de Kirby avec l’ensemble des derniers logiciels de la franchise et pas moins de 200 articles divers et variés à la gloire de notre super personnage.

Lieu : Atrium, G/F, K11 Art Mall (18 Hanoi Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong). Ouverture : 11h00 – 21h00



Sur un mur, un parcours chronologique revisitera les aventures de Kirby. Entre séance de photos près d’un Kirby grande taille recréé pour l’occasion, un gashapon Kirby, des peluches à foison, de la papeterie, divers accessoires, vous aurez la tête qui tourne avec ses produits créés spécifiquement pour ce trentième anniversaire. Collectionneurs, attention à votre porte-monnaie.

L’ensemble des derniers jeux Kirby seront également disponibles sur place à l’achat, en version chinoise, ainsi que des consoles Switch. Kirby’s Return to Dream Land Edition Deluxe Nintendo Switch pourra être également acheté sur place à partir du 24 février 2023. Pour les clients qui auront soit-précommandé le jeu ou l’auront acheté directement sur place, ils recevront un cadeau spécial : un porte-signet sur le thème du dernier jeu. Découvrez ci-dessous les images.



Pour tout achat supérieur à 600 HKD (dollars de Hong Kong, soit environ 71,98 €), vous recevrez un petit sac (33 cm de large sur 37 de haut). Deux versions seront disponibles. La première version sera disponible du 17 février au 28 février, la seconde à compter du 1er mars jusqu’à la fermeture de la boutique le 19 mars.



Vous pourrez également vous procurer un support acrylique d’une dimension de 6,5 cm de large x 3 cm de profondeur x 4,2 cm de hauteur si vous achetez une console Switch ou des périphériques Switch ou tout simplement un jeu de la franchise.

Tous les articles spéciaux sont des articles non soldés et sont disponibles jusqu'à épuisement du stock, sans retour ni échange.

De petits cadeaux, notamment des autocollants (un dès votre arrivée dans le pop-up store), des chapeaux en papier…seront distribués aux visiteurs sur place en remplissant quelques mini-instructions données par le personnel. Ainsi une photo prise dans l’espace dédié et téléchargée sur les médias sociaux pour montrer votre présence sur place vous permettra de récupérer une première récompenses, tandis qu’un questionnaire à remplir vous octroiera une petite boule de 6,3 cm de diamètre parmi quatre modèles disponibles des expressions de Kirby. Chaque cadeau ne peut être offert qu’une fois par personne, il faudra donc y aller en groupe ou sur plusieurs jours pour obtenir le set complet.

Voilà de quoi fêter joyeusement un bon anniversaire à Kirby. On reste un peu jaloux de ne pas avoir ce type d’événement plus près de chez nous. A la rigueur, certains sites spécialisés comme ma-peluche.fr ont une belle collection de peluches Kirby (ainsi que d’autres franchises) qui pourront vous contenter à défaut de vous rendre à Hong Kong.





Pour chaque achat effectué sur place (sans limite de montant), vous recevrez une "pochette A6" (10,5 cm x 14,8 cm), pochette qui reprend le design du sac. A nouveau les deux variantes seront disponibles selon le même calendrier que les sacs.