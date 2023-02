No Man’s Sky reçoit le contrôle gyroscopique

Même si le jeu de base date de 2016, le titre continue à recevoir de petites mises à jour et la dernière intéressera tout particulièrement les possesseurs de l’édition console puisque cette mise à jour concerne à la fois les propriétaires de Nintendo Switch, de Playstation et du Steam Deck. Les contrôles gyroscopiques ont été intégrés et c’est le fondateur de Hello Games, Sean Murray, qui a annoncé cela sur Twitter.





Fractal brings gyroscopic support to Switch, PlayStation and Steam Deck players



One of our most requested features on Switch pic.twitter.com/5JeIUwDJoM — Sean Murray (@NoMansSky) February 22, 2023

N'hésitez pas à partager votre avis sur le portage de ce jeu sur Switch qui vous permet enfin de pouvoir y jouer partout où vous le souhaitez. Certes, la puissance nettement inférieure de la console ne permet pas d'avoir la même qualité visuelle que sur les consoles concurrentes, avec du clipping et une distance d'affichage réduite, mais il faut reconnaître que les développeurs ont soigné leur travail pour un portage qui semblait à la base mission quasi impossible. La version Switch reste donc très convenable et permettra à de nombreux joueurs de profiter de ce monde ouvert gigantesque sans trop de perte.