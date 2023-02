Le prochain Mario sur console : Miyamoto indique que c’est encore bien trop tôt pour en parler

L’inauguration officielle du Super Nintendo World, au sein du parc Universal Studios Hollywood, a été l’occasion pour la presse d’approcher Shigeru Miyamoto, lui qui s’était montré beaucoup plus discret ces derniers mois. Il faut dire que suivre à la fois le développement du parc sur les différents chantiers et suivre le développement du film Mario étaient deux tâches chronophages pour lui. S’il est fier de voir les parc Nintendo commencer à essaimer dans le monde (et il vous invite à trouver les Pikmin dissimulés dans le parc), ce fut un travail de longue haleine, qui prit concrètement forme en 2015, à une époque où Nintendo était clairement en difficulté avec la Wii U. Mais on apprend que l’envie de créer un parc Nintendo remonte bien plus loin.





C'est quelque chose dont je discutais depuis plus de 10 ans avec M. [Satoru Iwata], explique Miyamoto, faisant référence au défunt dirigeant qui a été le PDG de Nintendo jusqu'à sa mort en 2015. Nintendo a beaucoup de personnages... Je pense que parfois Nintendo est catalogué uniquement avec d'autres entreprises dans le domaine des jeux vidéo, mais nous devons penser que la plus grande force de Nintendo est ses personnages et comment ils peuvent être utilisés dans différents types de médias au-delà des jeux. De cette façon, nous essayons vraiment de tirer parti de tous les personnages que nous avons et de ne pas nous limiter aux jeux, mais de trouver les meilleurs médias pour que les personnages s'épanouissent, c'est quelque chose que nous voulons vraiment garder à l'œil, explique Miyamoto.

Retrouvez ci-dessous la dernière interview de Miyamoto sur la chaine Youtube de l'américaine Justine Ezarik.





Shigeru Miyamoto and Shinya Takahashi Interview - Super Nintendo World Grand Opening! 23/02/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube







NEW! Full Super Nintendo World Land Tour at Universal Studios 2022 | World of Mario in Real Life 23/02/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube Une petite découverte du parc d'Osaka via la chaine YouTube Attractions 360° ci-dessous.

L'année 2023 est donc une concrétisation de longs efforts passés à diversifier l’image de Nintendo, et en particulier de Mario. Deux parcs sont désormais ouverts, un troisième est en construction à Orlando et un quatrième est prévu à Singapour pour la mi-2025. Une extension sur le site d’Osaka autour de Donkey Kong doit également être inaugurée pour 2024. Le film d’animation sort au cinéma au mois d’avril 2023….Mais du côté du jeu vidéo, Mario est pour le moment totalement absent des plannings. Si l’on prend en compte les différentes ressorties, les titres sportifs et le dernier Mario Party, et bien évidemment la participation de Mario et ses amis avec les Lapins Crétins, Mario est régulièrement présent sur la Switch. Mais en revanche, cela fait bien longtemps qu’il n’y a pas eu un nouveau vrai jeu Mario.









NEW Super Mario Bros Movie Toys! 23/02/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube S'il n'y pas pas de jeu Mario annoncé, les goodies autour du film sont nombreux, comme le montre cette petite vidéo des derniers produits Jakks Pacific.

Il faut le comprendre : Mario est l’emblème de Nintendo et avec la pression des précédents jeux et le niveau d’attente, on ne sort pas un nouveau Mario comme cela C’est le même problème pour Zelda. Il faut trouver l’idée qui donnera du neuf au sein de la franchise, il faut apporter un gameplay au top qui ravira les fans et les nouveaux joueurs sans reproduire toujours la même mécanique (mais sans tout chambouler non plus). Pas simple quand un Super Mario Maker a donné l’occasion aux fans de se défouler dans toutes les possibilités créatives d’un jeu 2D ou quand plus récemment une IA nommée MarioGPT, conçue par des chercheurs de l’université de Copenhague, basée sur une évolution de GPT-2, permet de concevoir des niveaux pour le jeu Super Mario Bros. Vous n’en avez pas encore entendu parlé ? Allez faire un tour ici



MarioGPT - Generate endless Super Mario levels for free with GPT 23/02/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Remarque sur MarioGPT

M Miyamoto : quand aurons nous le prochain Mario ?

On espérait donc en 2023 voir apparaître des annonces autour d’un nouveau Mario, d’autant plus que des rumeurs sur le développement d’un nouveau jeu avaient fuité depuis quelques temps. Mais pour le moment, rien. L’occasion était donc trop tentante de poser directement la question à M Miyamoto lui-même.

Il s’attendait à la question mais il a préféré botter en touche. L’heure n’est pas encore arrivé pour en parler.

" Nous travaillons toujours sur Mario, et lorsque nous serons en mesure de partager des informations, nous le ferons certainement ".

Pour le moment, le planning de Miyamoto est bouclé jusqu’à l’ouverture du parc de Singapour mi-2025. Il est bien conscient de son âge et que c’est parfois dur physiquement pour tenir. Mais il est rassuré de voir que Nintendo a transmis le flambeau de ses IPs à de nouvelles générations de joueurs, et pas seulement par le biais du jeu vidéo. Si de nouvelles opportunités techniques s’offrent à lui et qu’il peut s’y impliquer, il le fera. Mais pour le moment, le retour de notre plombier au sein d’une cartouche de jeu (ou un autre support) est toujours en cours de développement et cela restera secret encore un bon moment.





