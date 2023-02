Famitsu met en avant la version dégradée de la Master Sword de Tears of the Kingdom

Le dernier Nintendo Direct nous a permis de voir de nouvelles images de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Si nous avons eu un aperçu des nouvelles tenues et coiffures de Link et Zelda, ainsi que des illustrations ennemis Bokoblins, Famitsu met en avant des visuels autour de la célèbre épée qui accompagne Link, une épée corrodée et bien décomposée. L’image a depuis été reprise via les comptes Twitter de Nintendo.

Neat Zelda add from the new Famitsu.



The right text reads "The master sword, corrupted"



The small at the left says (shortened) "In the new title its appearance will undergo a major transformation" pic.twitter.com/jiVubwSPSJ — Game Data Library (@GameDataLibrary) February 18, 2023

Que va-t-il donc se passer dans Tears of the Kingdom ? L'Épée de Légende est l'épée magique que Link manie dans de nombreux épisodes de la série The Legend of Zelda. Nous l’avions récupérée à nouveau dans Breath of the Wild au sein de la forêt de Korogu, avec la particularité de pouvoir se briser après une utilisation continue même si elle ne quittera pas votre inventaire. En effet, elle est inutilisable pendant 10 minutes puis vous pourrez à nouveau vous en resservir. On s’était donc habitué à avoir avec soi cette fidèle compagne immortelle et on ne peut qu’être troublée de découvrir son aspect dans les premiers trailers du jeu.







Dans cette scène, un personnage mystérieux tire un objet ressemblant à un tentacule sur Link, et quelque chose de rouge-noir s’agrippe à l'Épée de Légende, rappelant les couleurs du Fléau Ganon. Ganon a-t-il le pouvoir désormais de corrompre l'Épée de Légende ? On n’en sait rien, elle est dans triste état et on se doute que sa restauration sera un élément important de l’histoire du jeu, avec peut-être un nouveau design final.

Dans les précédents jeux Zelda, la couleur bleue a représenté de nombreuses choses : la magie, la déesse Nayru, la partie "Sagesse" de la Triforce, et tout ce qui a trait à l'eau, comme la race Zora. C'est également une couleur qui représente Zelda elle-même (qui possède la Triforce de la Sagesse), et tout ce qui a trait aux esprits et aux conseils, comme Navi dans Ocarina of Time, et Fi, l'incarnation de l'épée maîtresse, dans Skyward Sword. Mais dans la vidéo, un gros plan ultérieur sur Link montre désormais une décoloration noire de son épaule à son bras droit, suggérant qu'il a été affecté d'une manière ou d'une autre. Sa main droite est désormais équipée de quelque chose et il peut utiliser un pouvoir spécial. On attend également d’en découvrir davantage sur les tatouages qu’il arbore désormais sur cette partie de son corps.



Beaucoup de mystères donc avec ce visuel de la version détruite de l’épée. La publicité mentionne "L'épée maîtresse, corrompue", suivie d'une ligne qui dit que l'apparence de l'épée maîtresse "subira une transformation majeure." Qu’en pensez-vous ? On vous attend dans la rubrique débat sur notre Discord.