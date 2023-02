The Pokémon Company vient en aide aux victimes des séismes en Turquie et en Syrie

Le 6 février dernier, la Turquie et la Syrie étaient touchées par un terrible séisme. Les nombreuses répliques empêchent de dresser un bilan définitif mais le bilan provisoire fait état de plus de 45 000 morts et plus de 100 000 blessés.De nombreux pays ont d’ores et déjà annoncé des convois humanitaires pour venir en aide à la population et aux victimes ayant presque tout perdu dans cet évènement ayant eu lieu à la frontière entre les deux pays.Des entreprises ont également promis des dons pour les associations caritatives locales et aider ainsi à la reconstruction de quartiers entiers désormais détruits. C’est notamment le cas de The Pokémon Company qui a communiqué sur cela ce jeudi soir.Le communiqué précise qu’un don de 200 000 dollars est fait à l’organisation GlobalGiving et son fond d’aide à la Turquie et à la Syrie. Ce don servira directement à aider les enfants et les familles victimes dans la région touchée par le séisme.Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'association caritative, rendez-vous sur le site officiel de GlobalGiving