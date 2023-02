E3 2023 : Nintendo officialise son absence

Nous étudions notre participation à tout événement au cas par cas et nous cherchons toujours différentes façons d'interagir avec nos fans. Comme le salon E3 de cette année n'était pas en cohérence avec nos plans, nous avons pris la décision de ne pas y participer. Cependant, nous avons été et restons un fervent supporter de l'ESA et de l'E3.

La rumeur était apparue il y a quelques semaines : après Microsoft et Sony, Nintendo aurait décidé de zapper la prochaine édition de l'E3, autrefois grande messe du monde vidéoludique.C'est désormais officiel : l'entreprise japonaise a officialisé son choix de ne pas participer à l'Electronic Entertainment Expo cette année. La raison invoquée dans le communiquée de l'entreprise : l'inadéquation du salon avec les plans de Nintendo pour cette année 2023.Il faut dire que l'E3 arrivera un mois après la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, jeu phare de cette année 2023 pour la Nintendo Switch, et le premier jeu Nintendo à être vendu au prix de 70 dollars aux États-Unis.L'E3 2023 aura tout de même lieu du 13 au 16 juin 2023 dans une nouvelle forme qui peine à convaincre les éditeurs mondiaux qui préfèrent désormais des évènements plus personnels tout au long de l'année, sans se laisser dicter leur agenda par d'autres.