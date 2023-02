Mario + Rabbids: Sparks Of Hope vous invite à la Tour Mauuudite dès le 2 mars 2023 avec son premier DLC

Êtes-vous prêts à relever le défi de la Tour Mauuudite dans Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope ?



Le DLC Tower of Doooom, disponible le 2 mars ! pic.twitter.com/K7yKFg9tzu — Les Lapins Crétins (@LapinsCretins) February 23, 2023

Ubisoft a annoncé sur Twitter que le DLC La Tour Mauuudite de Mario + Rabbids: Sparks Of Hope sera disponible dès le 2 mars 2023. Ce premier lot de contenu, annoncé depuis longtemps mais jusqu'ici sans date de sortie, nous proposera de répondre à l'appel de Madame Bwahstrella, qui nous invitera à visiter La Tour Mauuudite.Le lancement de ce DLC est très attendu par les fans de Mario + Rabbids: Sparks Of Hope, qui ont déjà pu découvrir un avant-goût de ce qui les attend dans une bande-annonce récemment publiée par Ubisoft (voir le clip dans le tweet ci-dessus).Rappelons que l'éditeur a confirmé que d'autres DLCs étaient également prévus pour Sparks Of Hope, ce qui signifie que les joueurs auront encore plus de contenu à découvrir à l'avenir, notamment un dernier DLC faisant intervenir le mythique Rayman. En effet, deux autres DLC sont attendus dans les prochains mois.Source : Maxi Geek