Bandai Namco contraint à des excuses et une promesse de patch pour Tales of Symphonia Remastered

Excuses et informations : Nous vous remercions d'avoir joué à Tales of Symphonia Remastered sur la Nintendo Switch. Nous avons confirmé qu'il y a actuellement des problèmes avec cette version du jeu qui est en vente. Nous sommes actuellement en train de chercher une solution.



Nous donnerons des informations sur une mise à jour dès qu'elle sera disponible sur ce compte, alors veuillez attendre pour plus d'informations. Nous nous excusons sincèrement pour les inconvénients que cela a pu causer à nos clients.

【お詫びとご案内 1/3】

Nintendo Switch™版「テイルズ オブ シンフォニア リマスター」をプレイいただき、ありがとうございます。

現在発売中の本製品版にて、ゲームプレイの問題になる事象を確認しております。

現在、修正に向けて調査を開始しております。 — テイルズチャンネル+ (@tales_ch) February 24, 2023

Bandai Namco a publié une déclaration concernant la version Switch de Tales of Symphonia Remastered, s'excusant pour les problèmes que les joueurs ont rencontrés et confirmant l'exploration d'un patch correctif.Les joueurs ont signalé des problèmes tels que des plantages et des ralentissements, ainsi que des problèmes de résolution d'écran.La déclaration de Bandai Namco est restée assez vague sur les détails concernant les correctifs qui seront apportés et leur date de disponibilité, mais la société se veut rassurante en confirmant déjà qu'un patch est à l'étude.A lire aussi : notre test de Tales of Symphonia Remastered Tales of Symphonia Remastered est basé sur la version PS2, mais de nombreux fans s'attendaient à ce qu'il soit basé sur la version GameCube, qui tournait à 60 images par seconde. La version PS2 tourne à 30 images par seconde, de sorte que la version remasterisée n'est pas à la hauteur des attentes des fans puisque le remaster tourne donc lui aussi à 30 images par seconde.Aucune date de disponibilité du patch n'a encore été renseignée.Source : Nintendo Everything