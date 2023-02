[Nintendo Direct] Le Professeur Layton fait son grand retour sur Nintendo Switch

PROFESSOR LAYTON and The New World of Steam - Nintendo Direct 2.8.2023 02/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le fabuleux Professeur Layton va reprendre du service ! Après avoir fait les beaux jours de la DS puis de la 3Ds, le Professeur sera bientôt de retour sur Nintendo Switch !L'une des annonces surprises du dernier Nintendo Direct aura donc été le grand retour du Gentleman et de ses énigmes en pagaille. Pour le moment, très peu de choses sont connues sur le jeu si ce n'est son titre anglophone : Professor Layton and the New World of Steam.Découvrez le teaser du jeu :Dans la description du jeu, Nintendo parle également du retour de Luke, l'assistant iconique du Professeur, pour cette ultime aventure. A voir en détails où se situera cette aventure alors que les derniers jeux de la saga avaient plutôt bien clôturé le sujet sur Nintendo 3DS.Aucune date de sortie pour le moment. Nous espérons retrouver le jeu d'ici la fin de l'année !