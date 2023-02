[Nintendo Direct] Les consoles virtuelle Game Boy et Game Boy Advance disponibles sur Nintendo Switch Online

Les jeux Game Boy et Game Boy Advance arrivent sur Nintendo Switch ! 02/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La console virtuelle Game Boy

Console Virtuelle Game Boy Advance

Grande nouvelle pour les fans de jeux rétro : deux nouvelles consoles rejoignent le service de console virtuelle Nintendo Switch Online. Et non des moindres : la Game Boy et la Game Boy Advance sont disponibles dès aujourd'hui aux abonnés du service.Le catalogue de la Game Boy est accessible à tout abonné NSO, avec pour inaugurer la console virtuelle GB les jeux suivants : Tetris, Super Mario Land 2: 6 Golden Coins,Zelda Link's Awakening DX, Gargoyle's Quest, Game & watch Gallery 3, Alone in the dark: The new nightmare, Metroid II Return of samus, Wario land 3, Kirby's Dream land.Vous pourrez choisir entre trois représentations de l'écran de la console : le vert monochrome initial de la Game Boy, la couleur moins marquée de la Game Boy Pocket, ou enfin les couleurs de la Game Boy Color. Notez aussi que vous aurez la possibilité de jouer à deux en local ou en ligne !De nouveaux jeux seront ajoutés au fil du temps, on a vu passer les jeux The Legend of Zelda: Oracle of Ages/Season parmi les titres à venir.Mais ce n'était pas la seule bonne surprise de cette section du Nintendo Direct puisque Nintendo a aussi révélé l'arrivée d'une seconde console virtuelle, cette fois réservée aux abonnés ayant souscrit le Pack Additionnel : la Game Boy Advance.Pour inaugurer ce catalogue, Nintendo a choisi quelques valeurs sûres qui nous ont fait vibrer : Super Mario Advance 2 : Super Mario Bros 3, Wario Ware Inc., Kuru Kuru Kururin, Mario Kart Super Circuit, Mario & Luigi Superstar Saga, Zelda Minish Cap.Pour cette console virtuelle, Nintendo proposera du jeu multijoueur local et online jusqu'à 4 joueurs. Voilà qui promet pour Mario Kart !A venir prochainement sur la console virtuelle GBA : Metroid Fusion, Kirby, Fire Emblem, ou encore F-Zero !Les consoles virtuelles GB et GBA devraient être disponibles très bientôt après le Nintendo Direct sur l'eShop de la Switch, rendez-vous dans la section "Nintendo Switch Online" pour découvrir les deux nouvelles applications disponibles.