[Nintendo Direct] We love katamari troque la PS2 pour la Switch

Le nom de We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie avait été déposé en Europe le 7 décembre dernier et nous avons la confirmation qu'un remaster de ce titre de la PS2 était bien dans les tuyaux. BANDAI NAMCO Entertainment et son développeur MONKEYCRAFT Co. Ltd. nous ont donc confirmé le lancement de ce titre sur Nintendo Switch le 2 juin 2023.





Intitulé We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie, nous aurons donc un remaster du jeu contenant le jeu de base déjà disponible depuis quelques années sur Switch ainsi qu'un nouveau contenu ajouté par Bandai Namco, l'histoire d'un apprenti roi qui travaille pour devenir Roi de tout le cosmos un jour. Cinq nouveaux défis sont au programme. Le titre est visuellement très particulier et tapera dans l’œil en priorité auprès des connaisseurs.





Bonne nouvelle pour les abonnées au Nintendo Switch Online, il vous sera possible de tester gratuitement un version d'essai du premier jeu Katamari Damacy Reroll, du 20 au 26 février 2023. Durant une semaine, vous pourrez ainsi goûter à ce titre et transférer votre progression dans le jeu complet si vous souhaitez l'acquérir plus tard.



We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie - Announcement Trailer 02/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube