Dans les coulisses, la next-gen de Nintendo se prépare mais il va encore falloir être patient !

Alors que les ventes de la Switch continuent de baisser au fil des trimestres, Shuntaro Furukawa s’exprime enfin sur l’avenir de la console ! D’après les propos rapportés par Bloomberg , PDG de Nintendo, a déclaré aux investisseurs que Nintendo ne prévoit pas de lancer une nouvelle console ou console dérivée de la suite au cours de l’année fiscale 2023.A lire aussi : Bilan financier annuel 2022-2023 de Nintendo De leur côté, certains analystes évoquent la fin de l’année 2024 pour la sortie d’une console de nouvelle génération Nintendo. Des analyses logiques puisque depuis plusieurs trimestres et même plusieurs années, Nintendo a augmenté le budget de son département R&D, signe qu’en coulisse on travaille déjà sur la suite de la Switch.En attendant, Nintendo compte sur la sortie très attendue de Zelda: Tears of the Kingdom pour booster ses ventes software, qui dépassent désormais le milliard de jeux vendus. De plus, Pikmin 4 devrait lui aussi débarquer sur la console cette année, là où Metroid Prime 4 reste encore dans l’ombre, tandis que plusieurs rumeurs évoquent une suite à Super Mario Odyssey, ce qui n’est pas sans fondement en raison du faible nombre de jeux sortis par la Nintendo EPD 8 (en charge du développement des Mario 3D) ces dernières années. Autant dire qu’avec tout cela, Nintendo a tranquillement le temps de préparer la suite de la Switch, même si ça n’est pas pour tout de suite !