Mise à jour des million-sellers au 31 mars 2023 : des chiffres en pagaille et un total à plus d'un milliard !

Depuis sa sortie en 2017, de l’eau a coulé sous les ponts mais une chose n’a pas changé, c’est le succès incontestable de la Switch ! 6 ans après, la console révolutionnaire de Nintendo cumule désormais 125 millions de ventes et plus d’un milliard de jeux vendus depuis son lancement, une première dans l’histoire de la firme nippone.A lire aussi : Dossier - Bilan financier annuel 2022-2023 de Nintendo Dernièrement, le succès de la console de Nintendo a été grandement porté par la sortie du film Super Mario Bros., dont les recettes se comptent là aussi en milliards, bien que l’impact de sa sortie ne soit que partiellement mesurable, le film étant sorti le 5 avril en France alors que les chiffres communiqués datent du 31 mars. De son côté, Mario Kart 8 Deluxe continue lui aussi de se vendre et conforte sa place de meilleure vente de la Switch avec près de 2 millions d’unités vendus entre janvier et mars 2023.En ce qui concerne les sorties du trimestre, Fire Emblem Engage et Metroid Prime Remastered ont tous deux réalisés un bon démarrage, dépassant chacun le million d’unités vendues sur le trimestre de leur lancement. Les chiffres sont loin d’être transcendants mais à comparaison des ventes habituelles des deux licences, cela reste une bonne performance.Voici le classement des millions-sellers de l’année fiscale 2022 :1. Mario Kart 8 Deluxe (53,79 millions d’exemplaires vendus, +1,79 millions depuis le trimestre précédent)2. Animal Crossing New Horizons (42,21 millions de ventes, +0,62 million depuis le trimestre précédent)3. Super Smash Bros. Ultimate (31,09 millions de ventes, +0,65 million depuis le trimestre précédent)4. The Legend of Zelda: Breath ot the Wild (29,91 millions, +0,81 million depuis le trimestre précédent)5. Pokémon Épée et Bouclier (25,82 millions, +0,14 million depuis le trimestre précédent)6. Super Mario Odyssey (25,76 millions, +0,64 million depuis le trimestre précédent)7. Pokémon Écarlate et Violet (22,10 millions, +1,49 millions depuis le trimestre précédent)8. Super Mario Party (19,14 millions, +0,35 million depuis le trimestre précédent)9. New Super Mario Bros. U Deluxe (15,41 millions, +0,66 million depuis le trimestre précédent)10. Ring Fit Adventure (15,38 millions, +0,16 million depuis le trimestre précédent)11. Légende Pokémon: Arceus (14,83 millions, +0,2 million depuis le trimestre précédent)13. Luigi’s Mansion 3 (12,82 millions, +0,38 million depuis le trimestre précédent)14. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (11,38 millions, +1,06 millions depuis le trimestre précédent)15. Splatoon 3 (10,67 millions, +0,54 million depuis le trimestre précédent)16. Mario Party Superstars (10,17 millions, +0,79 million depuis le trimestre précédent)17. Nintendo Switch Sports (9,60 millions, +0,99 million depuis le trimestre précédent)18. Kirby et le monde oublié (6,46 millions, +0,34 million depuis le trimestre précédent)19. Mario Strikers: Battle League (2,54 millions, +0,7 million depuis le trimestre précédent)20. Xenoblade Chronicles 3 (1,86 millions, +0,05 million depuis le trimestre précédent)21. Fire Emblem Engage (1,61 millions, nouvelle entrée)22. Metroid Prime Remastered (1,09 millions, nouvelle entrée)23. Bayonetta 3 (1,07 millions, +0,03 million depuis le trimestre précédent)Notez qu’il ne s’agit que des titres dont les chiffres de ventes ont été mis à jour par Nintendo. En réalité, 22 jeux réalisés par Nintendo se sont vendus à plus d’un million d'exemplaires entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.