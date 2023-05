Pikmin Bloom en mai : de nouveaux défis et des Pikmin déco Porte-clés basket dès ce 8 mai 2023

Stage 1

1.1 Effectuer 500 pas

1.2 Planter 100 fleurs

2.1 Récupérer 40 pétales

2.2 Planter 500 fleurs

3.1 Faire pousser 2 Pikmin

3.2 Planter 1 000 fleurs

4.1 Détruire 2 champignons

4.2 Planter 500 roses

4.3 Effectuer 1 000 pas

Stage 2

1.1 Effectuer 2 000 pas

1.2 Planter 1 000 fleurs jaunes

2.1 Récupérer 100 pétales

2.2 Planter 1 000 fleurs rouges

3.1 Faire pousser 4 Pikmin

3.2 Planter 1 000 fleurs bleues

4.1 Effectuer 2 500 pas

4.2 Planter 1 000 œillets rouges

4.3 Détruire 4 champignons

Stage 3

1.1 Récupérer 200 pétales

1.2 Planter 2 000 fleurs

2.1 Effectuer 3 000 pas

2.2 Planter 1 500 roses rouges

2.3 Détruire 4 champignons

3.1 Faire pousser 6 Pikmin

3.2 Planter 1 500 roses blanches

4.1 Effectuer 4 000 pas

4.2 Planter 1 500 roses bleues

4.3 Détruire 4 champignons

Stage 4

1.1 Récupérer 300 pétales

1.2 Planter 2 000 œillets rouges

2.1 Effectuer 5 000 pas

2.2 Planter 2 000 œillets blancs

2.3 Détruire 5 champignons

3.1 Faire pousser 6 Pikmin

3.2 Planter 2 000 œillets bleus

4.1 Planter 2 500 roses

4.2 Planter 2 500 œillets jaunes

4.3 Détruire 5 champignons

Du côté de la boutique

Pikmin Bloom annonce l'arrivée de nouveaux défis événementiels et de Pikmin déco Porte-clés basket pour célébrer le printemps. Du 8 au 31 mai, les joueurs peuvent participer à une série de missions spéciales pour gagner des récompenses dans le jeu, notamment des pousses dorées qui se transformeront en adorables Pikmin déco Porte-clés basket.Ces Pikmin déco bénéficieront d'une force accrue contre tous les champignons, ce qui en fait un atout précieux pour votre équipe. Tous les mois, c'est la course pour agrandir votre équipe de ces Pikmin déco spéciaux ! Ce mois de mai ne fera donc pas exception ! Pourtant, notre attention risque surtout d'être attirée par le changement survenu dans le fonctionnement des missions de ce mois de mai 2023.En effet, les missions son maintenant proposées sous forme de groupes de 2 ou 3 missions réparties dans 4 Stages différents. En tout, 38 missions différentes vous attendent, à réaliser par paire pour passer au groupe de missions suivant. Vous en découvrirez la liste complète ci-après : par exemple, pour commencer, vous avez deux missions à terminer, effectuer 500 pas et planter 100 fleurs. N'oubliez surtout pas de récupérer votre récompenser pour pouvoir ensuite passer au groupe de missions suivant.Lorsque vous tapoterez "Récupérer votre récompense", vous activerez une roue vous permettant de remporter un cadeau digital pour votre aventure. Certaines missions vous permettront de gagner une pousse Pikmin dorée : à cette occasion, le jeu vous proposera de doubler votre pousse dorée moyennant quelques centaines de pièces d'or... Décidément, ils essaient de nous pousser à la dépenser chez Niantic !Les pousses dorées vous permettront de remporter un Pikmin déco Porte-clés basket rouge, jaune, bleu, violet, blanc, ailé ou roc, sans toutefois avoir jamais la garantie de pouvoir récupérer tous les types au gré des missions accomplies... L'injustice du hasard à la Nintendo qui fait rarement bien les choses, dirons-nous !On a déjà évoqué ô combien le jeu voulait nous pousser à la dépenser, eh bien ce n'est pas tout !La boutique du jeu propose également de nouvelles tenues Mii inspirées des Pikmin déco Porte-clés basket. Ces sept tenues, disponibles pendant l'événement, incluent des missions spéciales permettant d'obtenir une pousse dorée qui s'épanouira en Pikmin déco Porte-clés basket. Pour compléter votre garde-robe, n'hésitez pas à découvrir les nouvelles tenues Mii Vestes Graffiti, qui s'accorderont parfaitement avec les baskets. Le style est à ce prix, encore une fois !Enfin, un lot à durée limitée est disponible dans la boutique pour aider les joueurs à progresser dans l'événement. Profitez de cette occasion pour sortir et profiter du soleil tout en participant aux défis événementiels de Pikmin Bloom et en collectionnant ces Pikmin déco uniques.Pour en savoir plus sur les détails du défi, consultez l'article sur le blog officiel de Pikmin Bloom.Source : Site officiel du jeu