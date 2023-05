Bilan financier annuel 2022-2023 de Nintendo

Chiffre d'affaires, EBITDA et bénéfice net

Un point sur les ventes de consoles et de jeux

Prévisions 2023-2024

De fait, on ne sera pas surpris de découvrir une baisse des principaux indicateurs financiers de Nintendo : à 1 601,7 milliards de yens, soit 11.37 milliards d'euros, Le chiffre d'affaires affiche un recul de 5.5%. Pour la seconde année consécutive, le revenu de Nintendo baisse donc légèrement (il avait baissé de 3.6% en 2021-2022 à 1695 milliards de yens).En cascade, les autres composants sont aussi en baisse : L'EBIT DA (excédent brut d'exploitation) baisse de 14.9% à 504,4 milliards de yens (3,6 milliards d'euros), tandis que le bénéfice net baisse de 10.4% à 601 milliards de yens (4.3 milliards d'euros). Si vous avez des actions Nintendo, votre dividende est impacté par cette baisse du bénéfice : 371.41 yens soit 2.64 € vous seront versés par action.Les ventes de consoles Nintendo Switch et de jeux ont baissé cette année : la Nintendo Switch s'est vendue à 17.97 millions d'exemplaires, une baisse de 22.1% par rapport à l'année dernière que Nintendo justifie de deux façons : la pénurie de semi-conducteurs d'une part, et un moindre intérêt pour la Switch lors des Fêtes de fin d'année par rapport aux précédentes fêtes de fin d'année.Au total, les ventes cumulées de Nintendo Switch s'élèvent à 125,62 millions de consoles, parmi lesquelles 89,58 millions de Switch classiques, 15.02 millions de Switch OLED et 21.02 millions de Switch Lite.Parlons des jeux maintenant : les ventes de jeux vidéo ont également baissé par rapport à 2021-2022, avec une baisse de 9% des ventes à 213.9 millions de jeux Switch vendus sur l'année fiscale. Nintendo a franchi le cap du milliard de jeux vendus depuis le lancement de la Switch, avec 1,03 milliards de jeux vendus.Jetons un œil aux titres populaires de l'année fiscale passée : les titres les plus vendus pour l'année fiscale 2023 incluent Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet avec 22.10 millions d'exemplaires, Splatoon 3 avec 10.67 millions d'exemplaires, Nintendo Switch Sports avec 9.6 millions de jeux, Mario Kart 8 Deluxe avec 8.45 millions d'exemplaires vendus, Kirby et le Monde Oublié avec 3.81 millions d'unités.Nintendo précise dans son compte-rendu que 35 jeux se sont vendus à plus d'un million d'exemplaires sur l'année fiscale, entre les jeux de Nintendo cités ci-dessus et les performances de certains jeux d'éditeurs tiers.Parlons rapidement du segment digital qui progresse de 12.7% : il comprend les jeux vendus en téléchargement sur l'eShop, ainsi que les abonnements au service Nintendo Switch Online, les ventes de contenus additionnels. A 405.2 milliards de yens (soit 2.9 milliards d'euros), la part reste marginale dans la répartition du chiffre d'affaires de Nintendo, et ne pourra donc que progresser dans les années à venir.Terminons avec le segment Produits dérivés : en 2022-2023, le chiffre d'affaires de cette division a baissé de 4.3% à 51 milliards de yens. Notre petit doigt nous dit que le chiffre ne sera pas du tout le même en 2023-2024 avec la sortie du film Super Mario Bros en tout dàbut d'exercice fiscal.Pour le nouvel exercice commencé le 1e avril 2023 et qui se terminera le 31 mars 2024, Nintendo compte sur un nouveau recul de son chiffre d'affaires, à 1450 milliards de yens soit 11.4 milliards d'euros, ce qui représente une baisse d'environ 10% par rapport à l'année passée. Le bénéfice espéré devrait reculer plus nettement, d'environ 20.1%, à 340 milliards de yens soit 3.07 milliards d'euros.Ces résultats devraient être obtenus par la vente de 15 millions de consoles Switch d'ici le 31 mars 2024, et de 18 millions de jeux vidéo. Là encore, ce sont des prévisions en baisse par rapport à l'année écoulée. Nintendo ne mentionne pas de successeur à la Switch ou d'événement de nature à inverser cette tendance.