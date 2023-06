Les sorties Nintendo Switch de juin 2023

Etrian Odyssey Origins Collection : 1 juin

Voici la liste des jeux dont la sortie est prévue en juin 2023 sur Nintendo Switch que nous vous présentons dans ce dossier : Profitant du dernier Nintendo Direct , Altus a présenté la compilation Etrian Odyssey Origins Collection. La franchise culte du RPG fait son grand retour avec la version remasterisée des 3 premiers opus.Vous être le leader d'une guilde d'aventuriers en recherche de trésors disparus et de secrets oubliés. En explorant des donjons, vous pourrez explorer les profondeurs d'un vaste monde labyrinthique. Ce sera à vous d'établir la cartographie des différents niveaux tout comme la composition de votre équipe. Que ce soit une forêt labyrinthique dans Etrian Odyssey HD, un château suspendu dans les cieux dans Etrian Odyssey II HD, et un paradis littoral dans Etrian Odyssey III HD, une aventure épique vous attend.Plus qu'une simple remasterisation, la collection vous apportera la fonctionnalité tactile de la switch pour vous repérer dans les labyrinthe, un système de sauvegarde repensé, un choix de difficulté tout comme la sélection de langue.Etes vous prêt à triompher de ces aventures ? Etrian Odyssey Origins Collection est daté pour le 1er juin sur Switch et PC. Chaque opus est également disponible à l'achat séparément.Marvelous, l'éditeur de DaemonXMachina, Rune Factory et No More Heroes a présenté son dernier titre : Loop8 : Summer of Gods.Nini, un adolescent débarque sur Terre dans la ville japonaise d’Ashihara en août 1983. Le nouvel arrivé se prendra de passion pour la ville et ses habitants même si la fin du monde est prévue pour la fin du mois. Profitant de ses connexions spéciales avec les dieux, Nini pourra réinitialiser le monde afin de trouver un moyen de combattre les Kegal.Dans ce RPG, vous devrez vous lier d'amitié avec les habitants du village afin de repousser la date fatidique de la fin du monde. Si vous échouez à cette mission, vous pourrez revenir en arrière afin de modifier cette fin tragique. L'ensemble de vos actions impacteront l'issue des combats, ce qui rend chaque partie unique, le tout dans un village japonais empli de nostalgie.Que ferez vous pour éviter la fin du monde ? Réponse dès le 6 juin sur toutes les plateformes.Cocorico ! Le studio français Un Je Ne Sais Quoi promet une aventure digne d'une carte postale avec leur nouveau titre : Dordogne.Dans cette expérience narrative unique, Mimi parcourra ses souvenirs d'enfance en Dordogne. Vos choix d'adulte seront confrontés à vos rêves d'enfants afin de lever le voile des secrets de famille oubliés. Que ce soit des instants, des senteurs, des sons ou des sensations, votre voyage s'annonce riche en émotion.A l'esthétique d'aquarelle peint à la main très soignée, vous aurez le plaisir de découvrir le charme de la région française. Plus qu'une aventure, Dordogne se veut comme une ode à l'enfance et au voyage initiatique.Offrirez vous vous cette magnifique découverte ? Dordogne sera disponible sur switch dès le 13 juin.Sonic et Green Hill vous manquent ? Découvrez la "nouvelle" compilation des premiers aventures du hérisson bleu avec Sonic Origins Plus.Au programme de cette compilation : 16 jeux iconiques du Hérisson bleu dont 12 issus de la Game Gear.Voici la liste des titres présents dans cette compilation :- Sonic the Hedgehog- Sonic 2- Sonic Chaos (Sonic & Tails au Japon)- Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine- Sonic Drift- Sonic Drift 2- Sonic Spinball (8-bit)- Sonic the Hedgehog Triple Trouble (Sonic & Tails 2 au Japon)- Tails’ Skypatrol- Tails Adventure- Sonic Labyrinth- Sonic BlastEn plus des améliorations graphiques, vous pourrez parcourir les niveaux avec Sonic, Tails, Knuckles ou encore Amy afin de défaire les plans de Robotnik. Un mode aventure et classique sont également disponibles afin d'apprécier encore plus Green Hill.Sonic revient en pleine forme dès le 23 juin avec Sonic Origins Plus sur toutes les plateformes. Si vous possédez déjà Sonic Origins, vous pourrez mettre à jour votre version pour obtenir l’ensemble des jeux de Sonic Origins Plus pour 9,99 €Si vous êtes fan de la série Danganronpa, vous allez apprécier le charme du prochain jeu du studio : Master Detective Archives : RAIN CODE.Bienvenue a Kanai Ward, une ville où il pleut en continu et où mystères sont légions. Yuma, un jeune Maître détective amnésique est chargé de faire ses preuves auprès de l'Organisation Mondiale des Détectives. Il est accompagné par Shinigami, un esprit qui hante le héros et est en charge de lui apprendre le métier. Vous pourrez utiliser vos pouvoirs surnaturels comme l'imitation ou la détection afin de découvrir la vérité. Au fur et à mesure, vous découvrirez l'emprise que l'Amaterasu Corporation possède sur la ville.Avec cette nouvelle aventure, le studio mêle aventure, enquête, monde coloré et fantastique. Ce sera à vous de parcourir le monde afin d'obtenir l'ensemble des informations pour découvrir la vérité sur les mystères de la ville.Elémentaire ma chère Shinigami ! Master Detective Archives : RAIN CODE sera disponible en exclusivité sur Switch dès le 30 juin. Jeu emblématique de la DS , Ghost Trick : Détective Fantôme a profité du Nintendo Direct pour annoncer son retour sur Switch.Lors d'une nuit comme les autres, un coup de feu se fait entendre. Sissel reprend ses esprits et constate qu'il est devenu un fantôme sans ses souvenirs. Avant de sombrer dans l'oubli, il décide de mener l'enquête afin de découvrir la vérité. Pour accomplir cette mission, il pourra utiliser ses pouvoir surnaturels afin de prendre possession d'objets ou de remonter le temps.Ghost Trick, c'est un jeu d'enquête à l'humour loufoque et aux personnages attachants. La remasterisation apporte des graphismes HD, des effets sonores améliorés, de nouvelles musiques et une galerie d'illustrations. L'interface est également modifié afin de permettre la possibilité de jouer avec l'écran tactile de la Switch.Arriverez vous à découvrir la vérité concernant la mort de Sissel ? Ghost Trick : Détective Fantôme est disponible à partir du 30 juin sur l'ensemble des consoles.