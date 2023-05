Dordogne, la nouvelle bande annonce au French Direct d'ActuGaming

Enfance et nostalgie

On vous met le trailer juste ici... Envie de flâner ?

Dordogne - Trailer FR | AG French Direct 2023 17/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dordogne fait partie de ces jeux qui nous font de l'oeil depuis des mois. Depuis l'annonce du projet, jusqu'au premier trailer, nous sommes plusieurs dans l'équipe de Puissance Nintendo à scruter les communications du studio Un je ne sais quoi. Quelle joie d'avoir découvert une date lors du dernier Nintendo Direct Indie World ! Et quelle joie encore plus grande, à l'approche de la date de sortie, de continuer à découvrir des images de ce titre dont la direction artistique et la narration nous enchantent à chaque nouvelle communication.Le dernier trailer nous donne à voir encore des images de cette direction artistique à l'aquarelle, qui dévoile les paysages magnifiques de la région qui a donné son nom au jeu. Explorer la région, découvrez des paysages, revivez la jeunesse de ce personnage... Et si vous êtes impatients, ne vous inquiétez pas : toutes les réponses arrivent le 13 juin lors de la sortie du jeu !