Fufufu annoncé au French Direct d'ActuGaming

On vous met le trailer juste ici... Et vous ? Envie de défier vos amis ?

FUFUFU - Reveal Trailer & Gameplay | AG French Direct 2023 17/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Faire la course avec des béliers. Mettre des moutons dans des enclos en les chevauchant. Ou contrôler l'enclos et récupérer les moutons... Telles sont les quelques phases de jeu présentées pendant le French Direct d'ActuGaming. L'occasion de se rendre compte que ce party game joue sur l'absurde, le délirant et l'humour. Au fil des niveaux, vous pourrez apparemment tout faire : jouer en solo, à deux ou à quatre, faire face à des challenges absurdes ou simplement se mettre sur la tronche avec ses amis, en toute cordialité, bien entendu ! Entre rogue like, party game et coopération (si vous le voulez bien...), Fufufu se dote d'une direction artistique pétillante, toute en couleurs saturées et en personnages adorables ou complètement décalés. On attend d'en savoir plus, mais les premières images nous intriguent ! D'autant que le jeu ne débarquera que fin 2024.