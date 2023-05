Shuffle tactics annoncé au French Direct d'ActuGaming

Le mélange qui dépote

Pour l'instant, le jeu sera disponible sur Steam en accès anticipé avant de débarquer sur Switch. Mais il faudra tout de même attendre 2024 pour pouvoir tâter de ce deckbuilder-rogue like-tactical. On espère qu'il tiendra ses promesses !

Shuffle Tactics - Gameplay Trailer | AG French Direct 2023 17/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Shuffle tactics, c'est la rencontre entre plusieurs univers. Un rogue like, mais aussi un tactical (comme l'indique le nom) et un deckbuilder. Avec tout ça, il y a largement de quoi proposer une aventure aussi riche que dense, ce que Shuffle tactics semble mettre en œuvre, à la vue des premiers trailers. Lors du French Direct d'ActuGaming, les spectateurs ont pu admirer la direction artistique, les possibilités des différents challenges ou encore des aperçus du gameplay. Il semblerait que les cartes permettent d'attaquer vos ennemis sur des maps qui, pour certaines, vous évoqueront Final Fantasy Tactics. Pour le reste, Shuffle Tactics semble être l'enfant caché de Final Fantasy Tactics et Slay the Spire... On en attend donc beaucoup !