Firebird annoncé au French Direct d'ActuGaming

Road trip narratif

Firebird est écrit par Fibre Tigre, mis en image par Quentin Vijoux et en son par Franck Weber avant d'être édité par Ludogram. Voyagez, explorez, découvrez les mythes et les légendes dans cette histoire narratif aux allures de contes traditionnels. C'est dans le grand nord que les roues de votre camion vous entrainent, à la rencontre de différents protagonistes, de quelques intrigants mystères et d'autres éléments. Le jeu semble disposer de plusieurs fin, d'une aventure rejouable avec des choix à faire, et un côté craft avec de la gestion de ressource dans le grand froid.

Il faudra attendre encore un peu avant d'en savoir plus, mais le premier trailer, dévoilé pendant la French Direct, nous donne déjà envie ! La sortie est prévu courant 2023, sans pour autant que l'on en sache plus.

On vous laisse avec le trailer :