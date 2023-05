Decline's drop se dévolie pour l’AG French Direct !

Decline's Drop - Gameplay Trailer | AG French Direct 2023 17/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L’AG French Direct du jour a eu le plaisir de nous présenter le travail du studio français Moulin aux Bulles.Pour un premier titre, il ne faut pas vous fier à son apparence enfantine, Decline's drop semble être aussi rythmé et électrique que le fut Megaman à son apogée.Au programme, des gants de boxe et de la plateforme pour toujours plus de fun. C’est un titre que nous allons suivre avec beaucoup d’intérêt.