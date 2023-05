Trackline express annoncé au French Direct d'ActuGaming

Il était un train...

On vous met le trailer juste ici... Et vous ? Vous avez envie d'embarquer dans ce voyage ?

Trackline Express - Reveal Trailer | AG French Direct 2023 17/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Prévu courant 2023, Trackline Express nous entraine dans un désert impitoyable. Construisez votre train, évitez de mettre le feu à la campagne environnante, dégagez la route... et essayez de survivre ! Le jeu est un train builder (puisque vous construisez votre train) dans lequel les défis seront nombreux, de même que les dangers. Se défendre, retrouver votre chemin, crafter des rails... Il semble qu'il y ait beaucoup à faire dans Trackline Express.Mais c'est surtout sa direction artistique et son humour qui n'ont pas manqué de se faire remarqué lors de l'événement. Le côté dessiné à la main, comme un croquis, donne une véritable esthétique au jeu et les clips d'annonce ont souligné le gameplay avec beaucoup d'humour.