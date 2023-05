Endless Dungeon, l’AG French Direct annonce enfin une date !

ENDLESS™ Dungeon - Gameplay Trailer 17/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le studio parisien d’Amplitude n’en est pas à son premier essai. L’univers Endless qu’ils ont su créé est immense et regroupe de nombreux styles de jeux.Endless Dungeon sera un mélange entre tower défense et jeu de tire isométrique saupoudré de rogue like. Cela a l’air simple comme cela, mais les français savent y faire pour rendre le titre bourré de mécaniques. Le titre sera également jouable à plusieurs en local ou en ligne. Cela annonce de nombreuses sessions massacres à venir.Nous avions pu essayer leur prochain titre avec ferveur lors de la dernière Paris Game Week de 2022. Mais depuis nous n’avions pas de nouvelle.Heureusement que l’AG French Direct nous en donne. Quel bonheur de savoir enfin que le titre paraîtra le 19 octobre 2023, voilà c’est officiel.