Super Intern Story se dévoile au French Direct d'ActuGaming

Vous n'êtes pas le héros

On vous met le trailer juste ici... Vous avez toujours rêver de travailler dans le monde du jeu vidéo ? Ne vous inquiétez pas, nous avons le poste parfait pour vous !

Super Intern Story - Date de sortie & Switch confirmé (VF) | AG French Direct 2023 17/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dans Super Intern Story, vous êtes un monstre dans un jeu vidéo. Votre but ? Poser des pièges, réparer le donjon entre deux aventuriers, se faire taper par le véritable héros... Tout cela en étant, bien entendu, un stagiaire non rémunéré. Bien entendu, tout ce qui peut mal se passer va tourner mal. Avec beaucoup d'humour et de dérision, dans la lignée d'autres titres singeant de façon cynique le monde de l'entreprise, Super Intern Story se dote d'une direction artistique décalée et jouant sur le côté mignon et caricatural. Alors stagiaire, prêt ?