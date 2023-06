Test de Dordogne : plongez dans vos souvenirs

Du fond de ma mémoire

La grande et la petite Mimi

Une ode à la nature

Tout commence par un message de votre père. Nora, votre grand-mère, est décédée, la maison où elle a vécue va être vendue et vous ne pouvez rien y faire. Après tout, votre père et sa mère étaient en froid, il n’y a pas de raison que ça change. Sauf que vous, Mimi, vous avez décidé d’y aller : parce que Nora vous a laissé une lettre et une mystérieuse boîte dans la maison. Et parce qu’au final, ce qui s’est produit avant vos treize ans, vous n’en avez aucun souvenir.La route a été longue, la maison est plongée dans le noir, mais déjà vous êtes face à la porte fermée à clé. C’est là que le jeu commence son premier tutoriel : à l’aide du joystick, du boutons A ou du bouton X selon les besoins (qui s’affichent à l’écran) vous allez pouvoir déplacer des éléments pour en dévoiler d’autres, ouvrir la boîte aux lettres ou même la démonter.Le jeu oscille les phases d’exploration et de point’n’click avec des phases d’énigmes et de manipulations d’objets et d’éléments. Au fur et à mesure de votre découverte, vous tombez sur des éléments qui, l’espace d’un instant, vous rappellent des souvenirs… Vous plongez alors directement dedans jusqu’à les vivre complètement.Puisque le jeu oscille entre passé et présent, vous alternez entre la Mimi adulte qui redécouvre la maison et la Mimi enfant qui passe son dernier été en Dordogne. Et qui n’en a pas forcément envie. Les deux phases possèdent des types de gameplay similaires, mais nous allons revenir dessus.Dans un premier temps, voyons la Mimi adulte. Elle redécouvre la maison, s’approche des différents éléments (en appuyant sur A) pour interagir avec son environnement et peut-être se souvenir. Elle dispose d’un téléphone portable (un ancien, qui ne fait que les SMS et le bloc note qui vous sert à noter les objectifs à accomplir). Grâce à cet appareil et aux lettres qu’elle a conservées avec elle, vous voyez se tisser les relations familiales. Le lien entre son père et sa grand-mère, quelques lettres de son grand-père avant son décès, des écrits de ses voisins qui pleurent sa perte…Au fur et à mesure de votre exploration, vous allez avoir droit à des phases de point’n’click, pour trouver des croquettes, récupérer une clé, etc. Les énigmes ne sont pas vraiment compliquées : il faut principalement explorer, lire les documents, s’interroger sur le lore du jeu. Et parfois, au détour de l’inspection d’un objet, vous allez replonger dans vos souvenirs.Vous voilà incarnant la Mimi enfant. Son été s’avère assez compliqué : loin de ses amies, elle ne parvient pas à vraiment prendre du plaisir. Nora va l’y aider en lui présentant la région et en lui offrant un carnet dans lequel l’enfant va pouvoir tout noter. Parmi les outils dont vous disposez : un appareil photo, des stickers que vous récolter dans l’environnement, et des mots, issus des dialogues ou de ce qui vous entoure, qui peuvent former des phrases qui constituent vos poèmes par la suite.Dordogne vous encourage à explorer : des mots se cachent dans votre environnement, des stickers aussi. Les dialogues donnent une orientation à votre aventure mais sont aussi là pour montrer l’évolution de Mimi au fil des jours. A vous de remplir son carnet, à vous d’explorer, à vous de créer des superbes pages de scrapbooking avec les moyens du bord. Le seul véritable regret vient de l’absence de tactile : pour certaines phases d’exploration ou de création, il aurait été plus intéressant de pouvoir le faire à la main.Mais ce n’est pas tout. Outre le fait que le jeu reprend des lieux et des paysages réels, que vous pouvez aller voir par vous-mêmes en faisant un petit tour en Dordogne, c’est par sa direction graphique que le titre nous a tapé dans l'œil. Et ce, dès les premières images de développement il y a plusieurs mois. Entièrement à l’aquarelle, avec des touches d’encre et de 3D pour animer les personnages, Dordogne est un titre absolument magnifique, jusque dans ses doublages en français.Le jeu est composé de différents écrans à travers lesquels vous allez pouvoir vous balader, explorer et récolter ce qu’il y a à prendre. Comme avec l’aquarelle “réelle”, le jeu joue sur les blancs qui deviennent lumière et éclairent la page… enfin l’écran. Utiliser l’appareil photo (avec Mini-Mimi) vous permet de découvrir d’autres environnements, un autre angle de vue, et de profiter encore plus des graphismes.Dordogne est un projet aussi ambitieux que doux, aussi délicat qu’il est passionnant. En explorant les abords de la maison de Nora, vous découvrez aussi bien la nature que les relations familiales, que le rapport aux souvenirs et à soi. Ode à la nature, à la famille et à la redécouverte, Dordogne nous enchante par son propos autant que par sa réalisation. C’est doux, les énigmes sont faciles, certes, mais rafraîchissantes, les possibilités offertes par le scrapbooking et l’appareil photo sont parfois un peu frustrantes mais parfaitement adaptées au jeu et à son sujet. En somme, Dordogne est une découverte de tous les instants.